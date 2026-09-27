Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội

Những thông tin mới nhất về vụ “115 cáo buộc” cho thấy Manchester City đang đứng trước bước ngoặt lớn trong cuộc chiến pháp lý với Premier League. Tuy nhiên, thư của Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak khẳng định CLB vẫn tin tưởng có thể chứng minh sự trong sạch, trong khi phán quyết đầy đủ và án phạt cuối cùng chưa được công bố.