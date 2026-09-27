Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội
Trong những năm gần đây, nguồn vốn vay từ ngân hành chính sách xã hội đã được triển khai mạnh mẽ tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, với mức vay cao từ 200-300 triệu đồng/hộ và lãi suất ưu đãi từ 4,8-5,4%/năm. Nhờ các chương trình tín dụng đa dạng và thiết thực này, nhiều gia đình đã có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và tạo thêm việc làm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-huy-hieu-qua-nguon-von-vay-tu-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-419606.htm