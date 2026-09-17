Phát huy hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 17/9, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề tại xã Yên Trung về tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp; bố trí, giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc.

Cùng tham gia đoàn giám sát có đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Vận hành hiệu quả sau sắp xếp

Xã Yên Trung được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam và Hưng Trung, thuộc huyện Hưng Nguyên trước đây. Sau sắp xếp, xã tập trung kiện toàn, ổn định tổ chức gắn với vận hành theo cơ chế chính quyền 2 cấp.

Chủ tịch UBND xã Yên Trung Phạm Ngọc Cử báo cáo tình hình vận hành chính quyền 2 cấp ở địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Xã tích cực đổi mới phương pháp, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tạo hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đời sống dân sinh và giải quyết thủ tục hành chính.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến ở xã Yên Trung đạt 95,9%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 98,75%; mức độ hài lòng của người dân đạt 98%.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ phường Cửa Lò, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh nêu một số vấn đề cần quan tâm trong bố trí, sử dụng cán bộ ở cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Địa phương cũng quan tâm rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo yêu cầu vị trí việc làm, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác và tình hình thực tế.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm đến vấn đề chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ máy. Ảnh: Mai Hoa

Tại thời điểm 1/7/2025, khối chính quyền có 45 cán bộ, công chức, người lao động và 25 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đến nay, qua thực hiện chính sách tinh giản biên chế và tuyển dụng bổ sung, khối chính quyền có 39 cán bộ, công chức, người lao động, giảm 6 người và số người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã được giải quyết theo quy định.

Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Chu Đức Thái đề nghị xã Yên Trung quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá tại các nhà văn hoá xóm. Ảnh: Mai Hoa

Yên Trung cũng tập trung rà soát, kiểm kê và bố trí quản lý, sử dụng 17 cơ sở nhà, đất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Qua nghe báo cáo từ lãnh đạo địa phương và khảo sát thực tế, tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát nêu một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm.

Trọng tâm là rà soát, hoàn thiện thủ tục pháp lý cũng như sắp xếp trụ sở các cơ quan, phát huy công năng sử dụng; đồng thời quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, các thiết chế tại các nhà văn hoá xóm đáp ứng nhu cầu hoạt động ở xóm sau sáp nhập.

Đồng chí Phan Hữu Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Yên Trung nêu một số đề xuất đối với đoàn giám sát. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó là sắp xếp, bố trí, phát huy đúng năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, người lao động; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, số hoá dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Hồng Tuấn trao đổi về sắp xếp, xử lý tài sản công. Ảnh: Mai Hoa

Chủ động phát huy hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xã Yên Trung tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy gắn với chủ động bố trí, sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ.

Trên cơ sở rà soát năng lực, sở trường của từng cán bộ, công chức, cần phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, với yêu cầu “một người làm được nhiều việc”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp là thước đo năng lực của bộ máy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh mong muốn địa phương nỗ lực đổi mới, sáng tạo hơn, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, số hoá các quy trình. Đồng thời thường xuyên trăn trở, lắng nghe, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết, không để công việc tồn đọng, phát sinh điểm nghẽn từ cơ sở.

Đoàn công tác HĐND tỉnh khảo sát việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Trung. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công, đồng chí Dương Đình Chỉnh đề nghị xã chủ động quy hoạch dài hạn, gắn với rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu sử dụng, từ đó có phương án sắp xếp, đầu tư, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, quan tâm bảo đảm các điều kiện làm việc, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; chủ động khắc phục những bất cập về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của bộ máy sau sắp xếp.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành chủ động nghiên cứu để giải quyết theo thẩm quyền và tham mưu, đề xuất tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Đoàn công tác HĐND tỉnh khảo sát điều kiện làm việc của Ban Quản lý dự án xã Yên Trung. Ảnh: Mai Hoa

Trước cuộc làm việc với xã, đoàn trực tiếp khảo sát hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, cùng với cơ sở vật chất tại một số cơ quan và nhà văn hóa xóm trên địa bàn xã Yên Trung.