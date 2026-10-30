Phát huy hiệu quả nguồn nhân lực nữ, tạo dựng môi trường làm việc bình đẳng, tiến bộ, văn minh

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ phát biểu khai mạc.

Dự Hội nghị có: TS. Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm kỹ năng sống văn hóa Việt, Học viện Phụ nữ Việt Nam; các đồng chí thủ trưởng các đơn vị và hơn 130 đại biểu là lãnh đạo, quản lý và cán bộ phụ trách công tác BĐG tại các đơn vị trực thuộc KTNN.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác BĐG, từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm quyền bình đẳng và cơ hội phát triển của phụ nữ và nam giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công tác BĐG càng có ý nghĩa quan trọng.

TS. Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm kỹ năng sống văn hóa Việt, Học viện Phụ nữ Việt Nam - chia sẻ tại Hội nghị.

“BĐG cần được nhìn nhận không chỉ là một nội dung tuyên truyền, vận động hay một nhiệm vụ mang tính phong trào, mà phải trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong xây dựng, thực thi chính sách, quản lý cán bộ, tổ chức công việc và xây dựng văn hóa công sở” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định.

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo KTNN luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xác định công tác BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thực tiễn hoạt động của KTNN cho thấy, đội ngũ nữ công chức, viên chức và người lao động ngày càng khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác. Các nữ công chức, viên chức và người lao động không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn Ngành.

KTNN hiện có 1.994 công chức, viên chức và người lao động, trong đó có 685 nữ, chiếm 34% tổng số nhân sự của Ngành. Đáng chú ý, trong đội ngũ nữ công chức, viên chức và người lao động, có 659 đồng chí có trình độ đại học trở lên, chiếm 96%.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đối với đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn cao, toàn Ngành có 9 nữ trong tổng số 53 công chức có trình độ tiến sĩ, chiếm khoảng 17%; có 402 nữ trong tổng số 1.140 công chức có trình độ thạc sĩ, chiếm khoảng 35%.

Trong đội ngũ lãnh đạo, quản lý, KTNN có 1 nữ trong tổng số 5 lãnh đạo cấp Ngành, chiếm 20%; 14 nữ trong tổng số 125 lãnh đạo cấp Vụ, chiếm khoảng 11%; và 151 nữ trong tổng số 631 lãnh đạo cấp Phòng, chiếm khoảng 25%.

Những con số trên cho thấy trình độ chuyên môn, năng lực và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ nữ công chức, viên chức và người lao động KTNN.

Trên thực tế, dù ở vị trí công tác nào, từ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại các đơn vị, địa bàn; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách; nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng đến công tác quản lý, điều hành và phục vụ hoạt động chung, đội ngũ nữ công chức, viên chức và người lao động đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, tính kỷ luật và năng lực chuyên môn. Những đóng góp đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hình ảnh và khẳng định vị thế của KTNN.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ chụp ảnh cùng các đồng chí lãnh đạo nữ của các đơn vị dự Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn thể nữ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành; đồng thời trân trọng ghi nhận sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và các tổ chức đoàn thể trong việc tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nữ phát huy năng lực, sở trường và đóng góp vào sự phát triển chung.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác BĐG vẫn cần tiếp tục được quan tâm, đổi mới và nâng cao hiệu quả. Việc bảo đảm cơ hội bình đẳng trong đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm và phát triển nghề nghiệp; khắc phục những định kiến giới trong nhận thức và thực tiễn; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, an toàn, tôn trọng và tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực vẫn là những yêu cầu cần được triển khai thường xuyên, đồng bộ và thực chất.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

“Chúng ta cần nhận thức rõ rằng, thúc đẩy BĐG không chỉ là trách nhiệm của riêng nữ công chức, viên chức hay bộ phận phụ trách công tác này, mà là trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, của các tổ chức đoàn thể và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, Hội nghị tập huấn công tác BĐG năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức, trang bị kỹ năng và tăng cường năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện công tác BĐG cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ phụ trách tại các đơn vị trực thuộc KTNN.

Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được, trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác BĐG trong thời gian tới.

Các nữ lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và thẳng thắn nêu những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Các đồng chí báo cáo viên quan tâm truyền đạt những nội dung trọng tâm, thiết thực, gắn kiến thức với kỹ năng tổ chức thực hiện, giúp các đại biểu có thể vận dụng hiệu quả sau Hội nghị.

Sau Hội nghị, mỗi đơn vị cần chủ động rà soát nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa những nội dung đã được tập huấn thành chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp; bảo đảm sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, từ kế hoạch đến kết quả thực hiện.

Hội nghị với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng và các tổ chức đoàn thể, cùng tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, công tác BĐG của KTNN sẽ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thực chất và bền vững hơn. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực nữ, tạo dựng môi trường làm việc bình đẳng, tiến bộ, văn minh, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng KTNN chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại và phát triển bền vững” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước bày tỏ.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm kỹ năng sống văn hóa Việt, Học viện Phụ nữ Việt Nam - đã chia sẻ chuyên đề “Thúc đẩy bình đẳng giới và giữ gìn hạnh phúc gia đình”.

Quang cảnh Hội nghị.

Với cách thức truyền đạt vui vẻ, dí dỏm, gắn liền với những tình huống thực tiễn, báo cáo viên đã mang đến cho các đại biểu nhiều kiến thức bổ ích, góc nhìn đa chiều về BĐG, đồng thời chia sẻ những kỹ năng thiết thực trong xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Các nội dung trao đổi tại Hội nghị góp phần giúp đại biểu nhận diện rõ hơn những vấn đề về định kiến giới, vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình cũng như tại cơ quan, đơn vị.

Thông qua Hội nghị, đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ phụ trách công tác BĐG tại các đơn vị trực thuộc KTNN được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục lan tỏa nhận thức đúng đắn về BĐG, thúc đẩy sự chủ động, trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị trong xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, tôn trọng, tạo cơ hội để mỗi nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy năng lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của KTNN./.