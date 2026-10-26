Phát huy hiệu quả mô hình 'Xóm Chăm không tội phạm' ở xã vùng biên

Trung tá Trần Trung Hiếu, Phó trưởng Công an xã Khánh Bình cho biết, những năm qua, đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào người Chăm đã thật sự phát huy vai trò và có những đóng góp quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT ở địa phương. Với tinh thần trách nhiệm cao, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chăm đã kịp thời phát hiện, thông báo giúp cơ quan Công an, chính quyền đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Đồng thời, phối hợp giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, trong cộng đồng người Chăm, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc.

Tháng 1/2026, Công an xã Khánh Bình thành lập mô hình “Xóm Chăm không tội phạm” tại xóm Chăm ấp Bình Di. Nhờ công tác tuyên truyền sát thực tế, bà con dân tộc Chăm, đặc biệt là thanh thiếu niên đã chuyển biến từ nhận thức sang hành động tự giác, chủ động chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, tích cực bài trừ tệ nạn xã hội.

Các Tổ tự quản trong xóm Chăm phát huy hiệu quả, trở thành cánh tay nối dài giúp lực lượng chức năng nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa, thông tin được trao đổi nhịp nhàng, xử lý nhanh chóng.

Trung tá Trần Trung Hiếu, Phó trưởng Công an xã Khánh Bình tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đến với bà con xóm Chăm ấp Bình Di.

Ông Ka Ly (SN 1950), Phó Giáo cả, Phó trưởng Ban Quản trị Thánh đường AL-MUKARRAMAH chia sẻ, là một trong những người đứng đầu của Thánh đường người Chăm trên địa bàn, bản thân cùng các thành viên khác trong Ban Giáo cả đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, tích cực vận động bà con giáo dân nâng cao ý thức, phòng chống tội phạm, giáo dục con em, người thân trong gia đình, tộc họ mình không vi phạm pháp luật; chăm lo lao động sản xuất, giữ gìn phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc, không nghe, không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, thực hiện tốt quy ước, hương ước của xóm ấp... Đến nay, 100% bà con người Chăm trên địa bàn xã Khánh Bình thực hiện cam kết: "Người Chăm xã Khánh Bình nói không với tội phạm và tệ nạn xã hội".

Công an xã Khánh Bình cùng những người có uy tín tại xóm Chăm ấp Bình Di trao đổi thông tin, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Từ khi mô hình được triển khai, tình hình an ninh trật tự tại xóm Chăm ấp Bình Di luôn được giữ vững ổn định, từ đầu năm 2026 đến nay không xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xóm Chăm ấp Bình Di đã chuyển biến tích cực, không có tình trạng người dân uống rượu, đánh nhau, không có người vi phạm pháp luật, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư cũng giảm hẳn. Người dân chăm lo lao động, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đặc biệt là tham gia vào việc đảm bảo ANTT ở nơi cư trú, mạnh dạn phát hiện, cung cấp, tố giác tội phạm; sẵn sàng hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt đối tượng có hành vi phạm tội.

100% bà con người Chăm trên địa bàn xã Khánh Bình thực hiện cam kết "Người Chăm xã Khánh Bình nói không với tội phạm và tệ nạn xã hội".

Trung tá Lê Văn Tèo, Trưởng Công an xã Khánh Bình cho biết, để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Công an xã đã bố trí, phân công các cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó mật thiết với bà con, gần gũi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đề đạt của những người có uy tín trong cộng đồng người Chăm. Thực hiện tốt công tác dân vận, vận động bà con dân tộc Chăm tham gia vào tổ dân quân tự quản, tổ hòa giải để kịp thời giải quyết nhiều vụ việc ANTT ở cơ sở, ngăn chặn không để trở thành điểm nóng, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc.