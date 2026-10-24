Phát huy hiệu quả mô hình 'dân vận khéo' gắn với nhân rộng điển hình học tập và làm theo Bác - giải pháp 'lấy cái đẹp dẹp cái xấu' góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Phạm Thị Lục
Đơn vị: Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng ủy phường Bắc Gia Nghĩa
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Phát huy hiệu quả mô hình “dân vận khéo” gắn với nhân rộng điển hình học tập và làm theo Bác - giải pháp “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phat-huy-hieu-qua-mo-hinh-dan-van-kheo-gan-voi-nhan-rong-dien-hinh-hoc-tap-va-lam-theo-bac-giai-phap-lay-cai-dep-dep-cai-xau-gop-phan-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-tinh-hinh-moi-471089.html