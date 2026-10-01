Phát huy hiệu quả mô hình chăm sóc theo đội thông qua Đề án 1816

Sau khi thí điểm tại 2 khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và Ngoại chấn thương, từ năm 2010 mô hình được nhân rộng toàn bộ các khoa lâm sàng có giường bệnh. Mỗi khoa hiện tổ chức từ 1- 3 đội, mỗi đội thường gồm 2 bác sĩ và 4 - 5 điều dưỡng, chịu trách nhiệm theo dõi, chăm sóc người bệnh theo từng buồng.

Hoạt động được giám sát qua hệ thống đánh giá định kỳ hàng quý với bộ tiêu chí trên 30 nội dung, làm căn cứ khen thưởng và nâng cao chất lượng, đồng thời tạo áp lực tích cực để các khoa duy trì nền nếp chuyên môn, tăng tính tuân thủ trong toàn viện.

Đội chăm sóc bệnh nhân khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1. Ảnh: Thùy Vy

Trưởng phòng Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên khoa I Nguyễn Thị Minh cho biết, điểm mới nổi bật đáng chú ý triển khai từ năm 2026 trong hoạt động chăm sóc theo đội là tăng cường phối hợp trực tiếp giữa bác sĩ và điều dưỡng ngay tại buồng bệnh. Quy định này được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu các nội dung liên quan của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và các thông tư.

Các nội dung sau khi thống nhất tại buồng bệnh sẽ tiếp tục được điều dưỡng ghi chép, tổng hợp và rà soát lại trong giao ban, tạo thêm một lớp kiểm soát bảo đảm an toàn người bệnh, hạn chế tối đa những sai sót chuyên môn có thể xảy ra trong quá trình điều trị. Sự phối hợp nhiều bước này giúp thông tin về người bệnh luôn được cập nhật đầy đủ, liên tục và chính xác.

Tại Khoa Ngoại tổng hợp, mô hình giúp phân công công việc rõ ràng, nâng cao trách nhiệm và khả năng phối hợp. Điều dưỡng trưởng của khoa Đỗ Thị Thanh Huyền cho biết, việc tổ chức theo “buồng đội” giúp cá thể hóa chăm sóc, phát huy tính chủ động của điều dưỡng và vai trò điều phối của đội trưởng trong nắm bắt diễn biến bệnh.