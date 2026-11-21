Hệ thống số hóa các khâu tiếp nhận, theo dõi và tổng hợp hồ sơ, giúp công tác quản lý tập trung, minh bạch và thuận tiện hơn. Các tiện ích chính gồm: theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ (đang xử lý, đạt, không đạt); thống kê, tổng hợp hồ sơ theo lĩnh vực và cấp xét. Qua đó, cơ quan quản lý dễ dàng nắm bắt tiến độ, kết quả và phục vụ công tác báo cáo. Hệ thống cũng tạo đầu mối dữ liệu dùng chung, hỗ trợ rà soát, khai thác và nhân rộng những sáng kiến có hiệu quả áp dụng.

Học sinh giới thiệu với lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ một số mô hình sáng chế tại buổi lễ công bố điểm đổi mới sáng tạo phường Trảng Bom.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang cho biết: Hệ thống hướng đến quản lý thông tin, hồ sơ sáng kiến có hệ thống, tạo thuận lợi cho việc theo dõi, khai thác và chia sẻ các giải pháp có giá trị. Phần mềm và các nền tảng số cần được tích hợp trong hệ sinh thái công nghệ của thành phố, gắn với hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và phát triển dữ liệu. Qua đó, từng bước tạo môi trường thuận lợi để các sáng kiến được phát huy, ứng dụng hiệu quả.