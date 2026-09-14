Phát huy hiệu quả giám sát, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh

Tham dự hội nghị có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 221.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát 221 trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 221 nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện theo thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đặc thù được giao của Quân đội. Nội dung này cũng đã được khẳng định tại báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường, xung đột quân sự, cạnh tranh thương mại, các thách thức an ninh phi truyền thống đã tác động, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước. Bối cảnh đó đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; kịp thời xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị đảm bảo sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; đề cao kỷ luật thực thi; đánh giá hiệu quả bằng sản phẩm cụ thể.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, phát huy kết quả, ưu điểm đã đạt được thời gian qua, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương kịp thời đề ra và thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, 2 và nội dung đã được Đoàn Kiểm tra, giám sát đợt 3 chỉ ra; đồng thời, tăng cường theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc các cấp ủy trong Quân đội thường xuyên rà soát, bổ sung, ban hành hệ thống quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm.

Các đồng chí Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, bảo đảm cơ cấu độ tuổi phù hợp; có giải pháp hiệu quả để bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyên gia, chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân đội trong giai đoạn mới.

Cùng với đó tiếp tục tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp về cơ sở, nhất là đối với địa bàn khó khăn, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu; có giải pháp đồng bộ để bố trí, sử dụng hiệu quả đối với cán bộ sau điều động, luân chuyển.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị, bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị theo đúng quy định; coi trọng, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, người đứng đầu đơn vị.

Đồng chí yêu cầu cần có biện pháp hiệu quả bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm theo quy định, góp phần kịp thời sàng lọc, thay thế cán bộ không còn bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; ưu tiên bồi dưỡng năng lực chỉ huy trong chiến tranh công nghệ cao, quản lý đơn vị, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng số; coi trọng, thực hiện hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài... Nhấn mạnh điều này, Thường trực Ban Bí thư đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đặc biệt quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực vùng sâu, vùng xa, những nơi còn khó khăn...

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; đồng thời cho biết Đoàn sẽ nghiên cứu để thiện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.