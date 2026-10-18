Phát huy hiệu quả Đội chữa cháy tình nguyện ở xã biên giới An Giang

Hơn 11 năm qua, bất cứ khi nào trên địa bàn xảy ra sự cố cháy, nổ, các thành viên Đội chữa cháy tình nguyện do anh Nguyễn Văn Nghĩa làm Đội trưởng cùng các thành viên lại nhanh chóng tập hợp phương tiện, có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xử lý vụ việc. Anh Nguyễn Văn Nghĩa, Đội trưởng Đội chữa cháy tình nguyện cho biết, xuất phát từ mong muốn góp sức bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân quê hương nên anh đã tự nguyện đầu tư phương tiện, vận động thêm nguồn lực xã hội hóa để thành lập mô hình xe chữa cháy tình nguyện.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc hướng dẫn công tác chữa cháy cho các thành viên Đội chữa cháy tình nguyện của anh Nguyễn Văn Nghĩa.

"Hơn 10 năm trước, tôi có chứng kiến một vụ cháy rất thương tâm, làm mất đi 2 mạng người. Từ đó, tôi kêu gọi anh em tập hợp lại bàn tính, lập ra đội phòng cháy chữa cháy tình nguyện để giúp đỡ bà con khi có sự cố xảy ra. Với mong muốn góp phần nhanh chóng dập tắt đám cháy xảy ra, để giảm bớt thiệt hại về người và tài sản của bà con nhân dân. Đội chúng tôi chia nhau ra trực, lúc nào tại đội cũng có người ứng trực, sẵn sàng cơ động đến nơi có hỏa hoạn để chữa cháy".

Anh Nguyễn Văn Nghĩa, Đội trưởng Đội chữa cháy tình nguyện.

Hiện Đội chữa cháy tình nguyện của anh Nghĩa có 12 thành viên, đều là những người lao động đang sinh sống tại địa phương, tham gia hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. Điểm tập kết phương tiện được bố trí tại khu đất trống phía trong sân Đình Khánh Hòa (ấp An Hòa), thuận lợi cho việc cơ động khi có tình huống khẩn cấp. Qua thời gian hoạt động, mô hình từng bước được đầu tư, bổ sung nhiều phương tiện, thiết bị phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đội hiện có 3 xe chữa cháy tự chế, 5 máy bơm chữa cháy khiêng tay, các loại lăng, vòi chữa cháy, thang nhôm, kìm cộng lực, búa phá tường và một vỏ lãi phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên sông. Các phương tiện được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, bảo đảm sẵn sàng hoạt động khi có sự cố xảy ra.

Cùng với đó, Đội chữa cháy tình nguyện của anh Nghĩa còn thường xuyên phối hợp cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang và Công an xã Khánh Bình tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các thành viên, người dân; tham gia các buổi tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy tại trường học, khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Từ một mô hình được hình thành bằng tâm huyết và nguồn lực cá nhân, đến nay Đội chữa cháy tình nguyện đã phát huy vai trò tích cực, hỗ trợ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại xã biên giới.

Đội chữa cháy tình nguyện của anh Nguyễn Văn Nghĩa kiểm tra, bảo dưỡng trang, thiết bị phục vụ công tác chữa cháy.

Theo Đại uý Võ Thanh Hải, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang, Đội chữa cháy tình nguyện của anh Nghĩa đã xử lý kịp thời rất nhiều vụ cháy ngay từ ban đầu. Đội là một trong những cánh tay nối dài của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần giữ vững ANTT, hạn chế các vụ cháy trên địa bàn biên giới. Mô hình của anh Nghĩa đã mang lại rất nhiều hiệu quả trong công tác phòng ngừa cháy nổ và chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

"Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc thường xuyên tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, công tác chữa cháy cho các thành viên Đội chữa cháy tình nguyện của anh Nghĩa. Đồng thời, thường xuyên, kiểm tra, hướng dẫn anh Nghĩa cách bảo dưỡng trang thiết bị của Đội, nhằm sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn khi có tình huống cháy xảy ra. Đơn vị cũng đã tham mưu cho lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương liên tục nhân rộng mô hình của anh Nghĩa ra các địa bàn lân cận. Cùng với đó là đề xuất các chế độ chính sách hỗ trợ đối với lực lượng chữa cháy cơ sở đối với các thành viên trong Đội chữa cháy tình nguyện của anh Nghĩa".

Đại uý Võ Thanh Hải, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang.

Từ những việc làm thiết thực, mô hình Đội chữa cháy tình nguyện của anh Nghĩa cho thấy được ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Những "người lính" chữa cháy không chuyên, không hưởng chế độ, thù lao nhưng luôn sẵn sàng lên đường khi cộng đồng, người dân cần. Đây chính là một trong những cách làm thiết thực góp phần xây dựng, lan tỏa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.