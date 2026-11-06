Phát huy hiệu quả công tác đối ngoại Biên phòng từ cơ sở

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh cùng lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Campuchia tham gia tuần tra song phương. Ảnh: Hồng Ánh

Chủ động nắm tình hình, phối hợp bảo vệ biên giới

Xác định công tác đối ngoại ở cơ sở có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, trong những năm qua, Trạm Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh thường xuyên duy trì liên lạc với Đồn Công an cửa khẩu Tonle Cham, Ty Công an tỉnh Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia thông qua điện thoại và các cuộc gặp gỡ trực tiếp. Nội dung trao đổi tập trung vào tình hình xuất nhập cảnh, an ninh, trật tự khu vực biên giới; các vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Việc trao đổi thông tin thường xuyên giúp hai bên kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh, chủ động phối hợp giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Đối với Trạm Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh, đây còn là nguồn thông tin phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình biên giới, địa bàn, làm cơ sở tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cùng với duy trì các kênh liên lạc, cán bộ, chiến sĩ của trạm tham gia tuần tra song phương cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh và lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện. Hoạt động này giúp hai bên nắm tình hình thực tế trên biên giới, tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Việc kết hợp trao đổi thông tin với tuần tra song phương tạo điều kiện để quan hệ hợp tác đi vào những nội dung cụ thể, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Trung tá Sia Sinal, Đồn trưởng Đồn Công an cửa khẩu Tonle Cham cho biết: "Việc duy trì liên lạc, trao đổi thông tin thường xuyên có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phối hợp quản lý, bảo vệ khu vực biên giới, cửa khẩu. Thời gian qua, hai bên đã phối hợp hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới".

Theo đánh giá của Trung tá Nguyễn Duy Quảng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh, hiệu quả công tác đối ngoại của trạm được thể hiện ở khả năng nắm bắt, trao đổi thông tin kịp thời, phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Sự gần gũi, gắn bó và tin cậy giữa cán bộ, chiến sĩ hai bên được duy trì trong thời gian qua đã tạo nền tảng thuận lợi cho việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Để duy trì hiệu quả phối hợp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Trạm Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh chú trọng phát huy vai trò của người chỉ huy và trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ. Kinh nghiệm thực tiễn và các mối quan hệ được xây dựng trong quá trình công tác giúp cán bộ chủ động hơn khi tiếp xúc, trao đổi với lực lượng phía đối diện. Trong mỗi hoạt động, sự chân thành, tôn trọng lẫn nhau luôn gắn với việc chấp hành nguyên tắc đối ngoại và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Đại úy Nguyễn Thanh Tú, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh chia sẻ: "Để duy trì tốt mối quan hệ với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, chúng tôi luôn chú trọng giữ liên lạc, chủ động gặp gỡ, trao đổi trên tinh thần chân thành, đúng nguyên tắc và tôn trọng lẫn nhau. Mối quan hệ phối hợp muốn bền chặt thì phải được vun đắp bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên và gắn với yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia".

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh hội đàm định kỳ với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: Hồng Ánh

Tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị

Để tăng cường sự gắn bó với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, Trạm Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh duy trì các hoạt động giao lưu phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, giao lưu thể dục-thể thao hằng tuần là dịp để cán bộ, chiến sĩ hai bên gặp gỡ, chia sẻ về công việc và cuộc sống, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Những cuộc gặp gỡ thường xuyên giúp củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, tạo sự gần gũi trong quan hệ công tác.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, đơn vị khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tự học tiếng Khmer để nâng cao khả năng giao tiếp với lực lượng phía bạn. Đây là cách làm xuất phát từ yêu cầu thực tế, bởi việc tiếp xúc, trao đổi thông tin đòi hỏi cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phải từng bước nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ. Cán bộ, chiến sĩ tranh thủ thời gian học những câu giao tiếp thông dụng, rèn luyện kỹ năng nghe, nói và bổ sung vốn từ vựng để vận dụng vào công việc.

Theo Đại úy Nguyễn Thanh Tú, đơn vị khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ học tiếng Khmer, phục vụ hoạt động tiếp xúc, trao đổi với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Có thêm vốn ngoại ngữ giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động hơn trong công tác, hiểu thêm về văn hóa, phong tục của nước bạn, tạo sự gần gũi và tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ phối hợp.

Thượng úy Bùi Minh Hùng, Nhân viên kiểm tra, giám sát, Trạm Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh cho biết: “Việc biết thêm tiếng Khmer sẽ giúp tôi tự tin, chủ động hơn khi giao tiếp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, phục vụ tốt cho quá trình công tác. Tôi tranh thủ thời gian để tự học những câu giao tiếp thông dụng, luyện nghe, nói và ghi nhớ thêm từ vựng để vận dụng vào thực tế”.

Thực tiễn tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh cho thấy, hiệu quả công tác đối ngoại Biên phòng được xây dựng bằng sự phối hợp thường xuyên và trách nhiệm trong từng hoạt động. Trao đổi thông tin, tuần tra song phương phục vụ trực tiếp nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; giao lưu và học tiếng Khmer hỗ trợ giao tiếp, tăng cường hiểu biết. Các nội dung này gắn kết với nhau, tạo điều kiện để hai bên chủ động phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.