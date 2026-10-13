Phát huy hiệu quả công tác dân vận, góp phần xây dựng biên giới vững mạnh
Trên các tuyến biên giới, công tác dân vận được Bộ đội Biên phòng triển khai bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và đời sống của nhân dân. Từ tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc đến hỗ trợ sản xuất, chăm lo an sinh xã hội, mỗi hoạt động đều góp phần củng cố niềm tin, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Khi hiểu rõ và tin tưởng, nhân dân sẽ chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Duy Khiêm (thực hiện)
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-huy-hieu-qua-cong-tac-dan-van-gop-phan-xay-dung-bien-gioi-vung-manh-post508609.html