Phát huy hiệu quả công tác dân vận, góp phần xây dựng biên giới vững mạnh

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Chảy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đến tận nhà tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Ảnh: Trung Dũng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng lực lượng dân quân và đoàn viên, thanh niên xã Na Cô Sa tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: Anh Dũng

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành pháp luật trước khi ra khơi. Ảnh: Minh Khôi

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La giúp người dân cấy lúa. Ảnh: Đức Cảnh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: Xuân Hùng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vỹ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Kim Khánh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cùng nhân dân thu hoạch sản phẩm từ vườn cây ăn quả trên diện tích đất hoang hóa, đồi trọc được cải tạo, mang lại hiệu quả kinh tế. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cán bộ Đồn Biên phòng Nhơn Hội, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang hướng dẫn học sinh dân tộc Chăm ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập. Ảnh: Tuấn Kiệt

Duy Khiêm (thực hiện)