Phát huy hiệu quả chương trình kết nghĩa giữa các địa phương

Đại diện Đảng ủy phường Sơn Trà (bìa trái) tặng sách ảnh “Từ biển Sơn Trà đến núi Trà Leng” đến lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị. Ảnh: NGỌC HÀ

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung.

Biên bản phối hợp hợp tác giai đoạn 2025 - 2026 do Đảng ủy phường Sơn Trà và Đảng ủy xã Trà Leng ký kết ngày 15/8/2025 là cơ sở để hai địa phương hỗ trợ phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Các nội dung hợp tác ngày càng đa dạng, toàn diện, bao quát nhiều lĩnh vực như: ứng phó thiên tai, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, kinh tế, quy hoạch, văn hóa - truyền thông, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

Hơn 20 đoàn công tác đã đến xã Trà Leng; các trường học được kết nối, tổ chức kết nghĩa theo từng cụm; nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và trường đại học cùng tham gia.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC HÀ

Công tác vận động, huy động nguồn lực đạt kết quả tích cực, với tổng giá trị hỗ trợ bằng tiền đạt 2,1 tỷ đồng và hơn 25 tấn hiện vật. Hoạt động kết nghĩa từng bước chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang xây dựng các công trình, mô hình và sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài.

Tiêu biểu là Kho cứu trợ khẩn cấp gắn với việc dự trữ hàng hóa thiết yếu; hệ thống chiếu sáng đường bằng năng lượng mặt trời; công trình dẫn nước sạch phục vụ trường học; sách ảnh “Từ biển Sơn Trà đến núi Trà Leng” và việc nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển kinh tế - xã hội xã Trà Leng.

Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-UBND ngày 2/10/2025 giữa xã Hiệp Đức và xã Trà Leng bước đầu đi vào thực chất, tạo mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa hai địa phương.

Nhiều mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả thiết thực như: hỗ trợ nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; hỗ trợ gạo và tiền mặt kịp thời sau thiên tai; công trình thanh niên “Ánh sáng bản làng”; mô hình “Vườn cây thanh niên”; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ hoạt động khuyến học.

Phường Sơn Trà tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện chương trình kết nghĩa. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, chương trình kết nghĩa, hỗ trợ giữa các địa phương trên địa bàn thành phố là chủ trương lớn, vừa có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội, vừa thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Thành phố biểu dương những kết quả bước đầu của 3 địa phương Sơn Trà, Trà Leng, Hiệp Đức sau một năm triển khai chương trình; tạo được sự gắn kết, chia sẻ trách nhiệm và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 29/10/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có Thông báo số 189/TB-MTTQ-BTT về phân công thực hiện chương trình kết nghĩa. Theo đó, phân công các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, 56 xã, phường khu vực đồng bằng và một số doanh nghiệp kết nghĩa đối với 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC HÀ

Việc phân công, điều chỉnh lần này nhằm bảo đảm sự phù hợp với địa bàn, chức năng, nhiệm vụ và khả năng của từng đơn vị; khắc phục tình trạng phân công dàn trải, chồng chéo; đồng thời mở rộng sự tham gia, tạo thêm nguồn lực và phương thức hỗ trợ thiết thực hơn cho các địa phương miền núi.

Dịp này, UBND phường Sơn Trà tặng giấy khen cho 18 tập thể và 30 cá nhân, xã Trà Leng tặng giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân, xã Hiệp Đức tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình kết nghĩa, hỗ trợ, hợp tác giữa 3 địa phương.