Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo

Các đồng chí lãng đạo tỉnh tặng quà chức sắc, chức việc trong tôn giáo và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS Cụm số 1, các xã khu vực Sốp Cộp.

Những ngày này, trên các nương cà phê giống mới Catimor trồng ở bản Băng Dạ, xã Bó Sinh, đang phát triển xanh tốt, mở ra hướng sinh kế mới đối với đồng bào các dân tộc nơi đây. Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 32 hộ của bản Băng Dạ được hỗ trợ trồng 17 ha cà phê Catimor, nâng tổng diện tích cà phê của bản lên 22 ha. Ông Tòng Văn Hiên, Bí thư Chi bộ bản, cho biết: Trước đây, người dân trong bản chủ yếu trồng nhãn, xoài, ngô, sắn và chăn nuôi nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế chưa cao. Được Nhà nước hỗ trợ cây giống, tập huấn kỹ thuật, bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước tạo sinh kế bền vững.

Là hộ nghèo của bản, được thụ hưởng chính sách, ông Lò Văn Duy phấn khởi cho biết: Năm nay, gia đình được hỗ trợ 2.300 cây cà phê giống và được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Sau hai tháng trồng, cây cà phê phát triển tốt. Gia đình sẽ tiếp tục duy trì chăm sóc đúng quy trình, hy vọng vài năm tới cà phê cho thu hoạch, có thêm nguồn thu ổn định để vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ xã Bó Sinh và già làng, người có uy tín của bản Pú Bẩu tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật.

Cùng với bản Băng Dạ, các hộ dân tại 13 bản của xã Bó Sinh cũng được hỗ trợ trồng mới 400 ha cà phê giống Catimor. Toàn bộ cây giống được cấp phát và hoàn thành trồng trong tháng 8. Cùng với hỗ trợ giống, xã phối hợp với đơn vị cung ứng tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê cho cán bộ các bản để làm nòng cốt hướng dẫn nhân dân.

Bó Sinh là một trong nhiều địa phương đang được tiếp sức từ các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Toàn tỉnh hiện có 67 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó 66 xã khu vực III đặc biệt khó khăn. Từ đầu năm đến nay, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu triển khai Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; phê duyệt danh sách thôn vùng dân tộc thiểu số, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030; tham mưu các cơ chế hỗ trợ nhà ở và phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cán bộ bản Băng Dạ, xã Bó Sinh hướng dẫn các hộ kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà phê.

Nguồn vốn chuyển sang năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh trên 810 tỷ đồng, gồm trên 363 tỷ đồng vốn đầu tư và trên 447 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Đến ngày 20/9, toàn tỉnh đã giải ngân, thanh toán gần 387 tỷ đồng, đạt 42,79% kế hoạch vốn; riêng vốn đầu tư giải ngân trên 363 tỷ đồng, đạt 84,25%. Nguồn lực đang được tập trung cho kết cấu hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế cho người dân vùng khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, cho biết: Cùng với tham mưu triển khai các chính sách, Sở thường xuyên nắm tình hình cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn; hướng mục tiêu các chính sách đến đúng đối tượng, địa bàn, tạo điều kiện để đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo cũng từng bước được hiện đại hóa. Sở đã làm sạch, tích hợp 4 bộ dữ liệu chuyên ngành lên Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”; xây dựng kịch bản khai thác dashboard và chatbot AI...

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường xã Bó Sinh.

Cùng với đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, tỉnh cũng đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Sau sáp nhập thôn, bản, toàn tỉnh có 2.168 người có uy tín. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp phát gần 300.000 số báo Sơn La thường kỳ; trên 4.300 số Báo Sơn La đặc biệt và trên 13.000 số báo Dân tộc và Phát triển cho người có uy tín, với tổng kinh phí trên 1,27 tỷ đồng; tổ chức 6 hội nghị cung cấp, phổ biến thông tin cho khoảng 500 người có uy tín...

Cùng với công tác dân tộc, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai đồng bộ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu tổ chức Đại hội Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức gặp mặt, tặng quà 40 chức sắc tôn giáo và người có uy tín tại hai xã biên giới Sốp Cộp và Sông Mã. Phần mềm “Cuốn Sổ tay điện tử trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo” được đưa vào nghiệm thu, góp phần từng bước hiện đại hóa công tác quản lý.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó, phát huy nguồn lực đầu tư, tạo sinh kế, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh vùng biên và tạo nền tảng cho Sơn La phát triển bền vững.