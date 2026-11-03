Phát huy hiệu quả các hợp tác xã nông nghiệp

HTX Nông nghiệp Nà Ngà chế biến các sản phẩm sấy dẻo.

Chiềng Hặc là một trong những địa phương có diện tích cây ăn quả lớn của tỉnh, với trên 3.200 ha; tổng sản lượng quả tiêu thụ khoảng 26.800 tấn/năm, giá trị sản phẩm trái cây đã tiêu thụ ước đạt hơn 180 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xã phát triển hơn 250 ha rau màu các loại, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp. Xác định kinh tế tập thể là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xã chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ thành lập, củng cố và phát triển HTX nông nghiệp.

Ông Cao Xuân Dũng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hặc, cho biết: Xã triển khai các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để HTX thành lập, mở rộng sản xuất, kinh doanh, gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các HTX tham gia hội chợ trong và ngoài tỉnh; thúc đẩy liên kết giữa HTX với doanh nghiệp trong tiêu thụ, thu mua và chế biến nông sản địa phương. Đến nay, toàn xã có 16 HTX nông nghiệp.

Từ sự hỗ trợ của địa phương, các HTX từng bước phát huy vai trò tổ chức sản xuất, liên kết các hộ dân, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chủ động tìm kiếm thị trường. Nhiều HTX mạnh dạn phát triển sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Thành lập tháng 8/2025, HTX Hoa quả Chiềng Ban hiện có 13 thành viên, liên kết với 140 hộ dân trong xã trồng hơn 50 ha rau màu, chủ yếu là bầu, đậu đỗ, cà chua, dưa chuột... Năng suất bình quân đạt khoảng 35 tấn/ha. Vào thời điểm thu hoạch chính, mỗi ngày HTX thu mua, tiêu thụ khoảng 20 tấn rau, củ các loại, cung ứng cho các chợ đầu mối tại các tỉnh, thành phố.

Ông Vì Văn Hải, Giám đốc HTX Hoa quả Chiềng Ban, cho biết: Việc liên kết với các hộ dân giúp HTX chủ động nguồn cung, tổ chức thu mua và tiêu thụ sản phẩm với số lượng lớn. Qua đó, tạo đầu ra ổn định hơn cho nông sản, giúp người dân yên tâm duy trì sản xuất.

HTX Hoa quả Chiềng Ban liên kết với các hộ dân phát triển vùng sản xuất rau màu tập trung.

Nếu HTX Hoa quả Chiềng Ban tập trung phát triển vùng rau màu gắn với tiêu thụ thì HTX Nông nghiệp Nà Ngà lựa chọn hướng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị cây xoài thông qua sản xuất theo tiêu chuẩn và chế biến sản phẩm. Năm 2017, chị Quàng Thị Lả vận động 5 hộ dân trong bản liên kết thành lập HTX. Đến nay, HTX có 8 thành viên, liên kết với 90 hộ dân, tổ chức sản xuất trên 105 ha xoài theo hướng hữu cơ và tiêu chuẩn VietGAP, sản lượng đạt 600-700 tấn quả mỗi năm, doanh thu hằng năm trên 3 tỷ đồng. Cuối năm 2024, vùng xoài của HTX được UBND tỉnh công nhận là vùng sản xuất xoài ứng dụng công nghệ cao.

Để nâng cao giá trị sản phẩm, năm 2025, HTX được Hội LHPN xã Chiềng Hặc hỗ trợ đầu tư nhà sấy năng lượng mặt trời, thử nghiệm chế biến xoài sấy dẻo. Với khoảng 20 tấn xoài tươi đưa vào chế biến, HTX thu được 1 tấn thành phẩm, giá bán 150.000 đồng/kg. Dù mới ở giai đoạn thử nghiệm, mô hình bước đầu mở ra hướng đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản, giảm áp lực tiêu thụ xoài trong chính vụ.

Chị Quàng Thị Lả, Giám đốc HTX Nông nghiệp Nà Ngà, chia sẻ: Việc đầu tư chế biến giúp HTX từng bước đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị quả xoài. HTX đang tiếp tục hoàn thiện quy trình, tìm kiếm thị trường để mở rộng tiêu thụ sản phẩm sau chế biến.

Phát huy vai trò của kinh tế tập thể, xã Chiềng Hặc tiếp tục hỗ trợ, định hướng các HTX phát triển theo lợi thế từng vùng; gắn tổ chức sản xuất với ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn và mở rộng thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, địa phương nghiên cứu thành lập các HTX dịch vụ nông nghiệp và du lịch, góp phần đa dạng hóa ngành nghề, khai thác tiềm năng, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.