Phát huy hiệu quả các công trình xây dựng trên tuyến biên giới Lai Châu

Tại bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu, đoàn công tác thăm mô hình trồng sâm Lai Châu và vườn rau do Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền, nhân dân thực hiện.

Dịp này, đoàn công tác đã trao 54 suất quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt tặng các hộ dân trong bản, chia sẻ khó khăn, động viên bà con ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà nhân dân bản Ngài Thầu.

Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tặng quà các hộ dân bản Ngài Thầu.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Dào San; kiểm tra mô hình trồng rau xanh tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng và kho lương thực, nhu yếu phẩm dự trữ của Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải.

Đoàn đến kiểm tra kết quả, tiến độ thực hiện Dự án xây dựng bổ sung, cải tạo, sửa chữa Sở chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Dự án cải tạo, nâng cấp đường vào Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải và xã Sì Lở Lầu.

Đoàn đồng thời kiểm tra hiện trạng tuyến đường từ trung tâm xã Pa Tần vào Đồn Biên phòng Pa Tần và ra biên giới.

Đoàn công tác tham quan mô hình trồng sâm Lai Châu tại bản Ngài Thầu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra tiến độ xây dựng, cải tạo Sở chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá tiến độ, nắm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, làm cơ sở đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Qua đó, bảo đảm các công trình được thực hiện đúng quy định, tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.