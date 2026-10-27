Phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán
Chiều 27/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các Trưởng đoàn quốc tế tham dự Hội thảo “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, thể chế và đổi mới” do Chủ tịch Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á, Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ K. Sanjay Murthy dẫn đầu.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/phat-huy-hieu-qua-cac-co-che-hop-tac-quoc-te-trong-linh-vuc-kiem-toan-10440772.html