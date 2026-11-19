Đến dự có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo, toàn thành phố có 37 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 5 xã khu vực I, 4 xã khu vực II và 28 xã khu vực III. Ngoài ra, có 4 xã, phường không thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhưng có thôn nằm trong vùng này.

Khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 39 dân tộc thiểu số cư trú, với 164.095 người, thuộc 40.165 hộ dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 5,5% dân số toàn thành phố.

Qua rà soát, khu vực này có 25.515 hộ nghèo và cận nghèo. Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm được rải nhựa hoặc bê tông đạt 98,9%; tỷ lệ trường, lớp học được xây dựng kiên cố đạt 87%; tỷ lệ trạm y tế được xây dựng kiên cố đạt 94,8%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp đạt 96,6%.

Thời gian qua, thành phố ban hành nhiều nghị quyết, chính sách nhằm bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trưởng ban Dân tộc HĐND thành phố Phan Thị Tuyết Nhung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Các chính sách tập trung vào miễn, giảm học phí; hỗ trợ tiền ăn, chế độ cấp dưỡng cho học sinh bán trú, nội trú; hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, phát triển bảo hiểm y tế; phát triển văn hóa, thiết chế văn hóa ở vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ cấp gạo cho các vùng bị thiên tai, sạt lở và hỗ trợ quản lý, bảo vệ rừng. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tổng nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 chuyển sang năm 2026 thực hiện là hơn 482,8 tỷ đồng. Đến ngày 9/11/2026, đã giải ngân hơn 275,1 tỷ đồng, đạt 56,9%.

Tổng kế hoạch vốn năm 2026 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 phân bổ cho 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 345,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ phân bổ 100%. Tính đến ngày 9/11/2026, nguồn vốn này đã giải ngân hơn 166,4 tỷ đồng, đạt 48,1%.

Sở Dân tộc và Tôn giáo đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ, nội dung chính sách hỗ trợ, phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố, làm cơ sở tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2026.

Tại buổi làm việc, Ban Dân tộc HĐND thành phố, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng đại diện các sở, ngành tập trung đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2026 về công tác dân tộc, tôn giáo.

Đồng bào Cơ Tu xã Avương bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống từ các chính sách hỗ trợ của Trung ương, thành phố. Ảnh: HỒ QUÂN

Trong đó, chú trọng đánh giá tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; việc triển khai các chính sách của Trung ương và thành phố đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là nguồn vốn chuyển tiếp.

Các đại biểu cũng thảo luận về những chính sách mới trong năm 2027 và các năm tiếp theo, tập trung vào chính sách hỗ trợ người dân tộc thiểu số, hộ dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn; chính sách khuyến khích, hỗ trợ các xã, thôn thoát khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.