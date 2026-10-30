Phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Phong trào được triển khai qua 3 giai đoạn. Trong năm 2026, thành phố ban hành kế hoạch, hướng dẫn, rà soát hiện trạng, nhu cầu và đăng ký mô hình. Giai đoạn 2027 - 2029, phấn đấu 100% xã, phường, đặc khu xây dựng, vận hành và theo dõi mô hình đã đăng ký. Đến hết năm 2030, phấn đấu 100% xã, phường, đặc khu có ít nhất 1 mô hình được đánh giá hiệu quả và nhân rộng; đồng thời tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng và đề xuất duy trì các mô hình tiêu biểu.

Nội dung thi đua tập trung rà soát, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng mô hình phù hợp đặc điểm địa bàn; phát huy giá trị văn hóa địa phương, tăng cường gắn kết cộng đồng và phát triển thể dục, thể thao quần chúng.

Đồng thời đổi mới phương thức quản lý, huy động nguồn lực cộng đồng, ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh truyền thông và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.