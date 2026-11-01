Phát huy giá trị vùng chè, mở rộng tiềm năng du lịch La Bằng

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh.

Tại Di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh thành kính dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân đã có công xây dựng, vun đắp phong trào cách mạng của địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh chụp ảnh cùng lãnh đạo xã La Bằng tại Di tích.

Hoạt động thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm trong xây dựng quê hương.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm đồi chè Cầu Đá, vùng nguyên liệu và khu sản xuất, trưng bày sản phẩm của Hợp tác xã Trà Búp Ngọc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm khu sản xuất, chế biến chè của Hợp tác xã Trà Búp Ngọc.

Tại đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tìm hiểu quy trình sản xuất, chế biến chè, việc xây dựng vùng nguyên liệu và phát triển sản phẩm của hợp tác xã.

Đồng chí lưu ý các doanh nghiệp, hợp tác xã cần quan tâm mở rộng thị trường tiêu thụ; chú trọng thiết kế mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc gắn với thương hiệu chè Thái Nguyên; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm đồi chè Cầu Đá.

Đối với xã La Bằng, đồng chí đề nghị địa phương quan tâm bảo vệ cảnh quan, giữ gìn không gian vùng chè truyền thống, gắn phát triển vùng nguyên liệu với khai thác tiềm năng du lịch để nơi đây không chỉ sản xuất chè mà còn là điểm đến trải nghiệm, góp phần quảng bá văn hóa trà và hình ảnh địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã La Bằng phát huy giá trị vùng chè gắn với đa dạng sản phẩm du lịch.

Thăm mô hình du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm vùng chè tại La Bằng Farmstay, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh nắm bắt hoạt động lưu trú, các dịch vụ phục vụ du khách và định hướng phát triển du lịch của địa phương.

Xã La Bằng hiện có gần 20 cơ sở lưu trú kết hợp du lịch. Đây là điều kiện để địa phương nghiên cứu, kết nối các điểm lưu trú với vùng chè, hồ Núi Cốc và phát triển thêm các sản phẩm trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa.

Đồng chí đề nghị địa phương và các cơ sở du lịch tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những sản phẩm du lịch đặc trưng theo hướng tăng hoạt động trải nghiệm cho du khách, đồng thời tăng cường liên kết để hình thành các tour, tuyến tham quan phù hợp.

Đồi chè Búp Ngọc là một trong những địa điểm thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Hoạt động khảo sát, thăm các cơ sở sản xuất và mô hình du lịch tại xã La Bằng diễn ra trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 đang diễn ra và nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách.

Từ Festival, tỉnh Thái Nguyên mong muốn kết nối lĩnh vực trồng, chế biến chè với du lịch, góp phần quảng bá giá trị và thương hiệu chè Thái Nguyên. Qua đó, hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng vùng chè, tạo thêm sinh kế cho người dân và phát triển du lịch địa phương theo hướng bền vững.