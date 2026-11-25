Bà Lê Thị Thiết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam giới thiệu ẩm thực Việt Nam tới các đại biểu quốc tế. (Ảnh: HOÀI THU)

Sức hấp dẫn của món Việt đến từ nguồn nguyên liệu phong phú, cách phối hợp rau thơm, gia vị, nước chấm và nghệ thuật chế biến hài hòa. Đằng sau mỗi món ăn còn là câu chuyện về điều kiện tự nhiên, lịch sử và phong tục của từng vùng đất. Tiềm năng đó được ghi nhận qua nhiều giải thưởng quốc tế. Tháng 10/2025, Việt Nam được vinh danh “Điểm đến Ẩm thực tốt nhất châu Á 2025” tại Giải thưởng Ẩm thực thế giới lần thứ 6 ở Italia; Hà Nội nhận danh hiệu “Điểm đến Thành phố Ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á 2025”. Michelin cũng công bố danh sách 181 cơ sở ẩm thực được tuyển chọn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, trong đó có 9 nhà hàng một sao Michelin và 63 cơ sở Bib Gourmand.

Tại Cuộc thi Đầu bếp tài năng Thái Lan 2026 diễn ra cuối tháng 5/2026 ở Bangkok, các đầu bếp Việt Nam giành Cúp vô địch đồng đội, 16 Huy chương vàng và 12 Huy chương bạc. Đội tuyển đầu bếp Hà Nội lần đầu tham dự cũng giành hai Huy chương đồng. Những kết quả này mở thêm cơ hội quảng bá nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và năng lực nghề nghiệp của đầu bếp Việt Nam.

Nghị quyết 26 định hướng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa ẩm thực đặc sắc, đa dạng vùng miền; hình thành hệ thống nhà hàng Việt Nam đạt chuẩn trong nước và quốc tế, nâng tầm thương hiệu ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới. Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam: Ẩm thực là một trong những lợi thế nổi bật, góp phần tạo nên sức hấp dẫn và bản sắc riêng của du lịch Việt Nam. Sản phẩm này có khả năng kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, các địa phương cần rà soát, nhận diện, hệ thống hóa các món ăn, đặc sản, sản vật và giá trị văn hóa ẩm thực tiêu biểu tại từng địa phương; chú trọng bảo tồn tri thức, bí quyết chế biến và bản sắc bản địa; phát triển các tour trải nghiệm ẩm thực đường phố, ẩm thực di sản, ẩm thực vùng miền, du lịch làng nghề, du lịch nông nghiệp kết hợp trải nghiệm chế biến và thưởng thức đặc sản địa phương.

Cần khai thác có trọng tâm hướng tới trải nghiệm có chiều sâu thay vì giới thiệu từng món ăn riêng lẻ. Du khách có thể tham quan chợ truyền thống, tìm hiểu vùng nguyên liệu, gặp gỡ nghệ nhân, tham gia chế biến và thưởng thức đặc sản. Tại Hà Nội, trải nghiệm phở, bún chả, cốm, xôi Phú Thượng, giò chả Ước Lễ có thể kết nối với hành trình khám phá phố cổ và làng nghề. Ở Ninh Bình, đặc sản dê núi, cơm cháy có thể đưa vào các tour gắn với di sản và cảnh quan địa phương...

Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia cho rằng, việc xây dựng thương hiệu ẩm thực Việt Nam cần gắn các món ăn nổi tiếng như phở, bánh mì, nem, bún chả, cà-phê với thương hiệu điểm đến quốc gia, đồng thời phát huy sự độc đáo của từng vùng miền. Cùng với quảng bá, cần phát triển hệ thống nhà hàng đạt chuẩn, nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo đầu bếp và nhân lực phục vụ, bảo đảm an toàn thực phẩm. Sản phẩm cũng cần đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, trong đó có thực phẩm Halal, món chay và thực phẩm lành mạnh.

Một yêu cầu quan trọng khác là hình thành chuỗi liên kết giữa các chủ thể tham gia phát triển du lịch ẩm thực. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, điều phối; doanh nghiệp tổ chức và thương mại hóa sản phẩm; nghệ nhân, người làm nghề trực tiếp gìn giữ và truyền tải giá trị văn hóa. Việc kết nối vùng nguyên liệu, cơ sở sản xuất, làng nghề, nhà hàng và doanh nghiệp lữ hành sẽ tạo thành hành trình trải nghiệm xuyên suốt. Cùng với đó, cần có tiêu chí đánh giá, công nhận sản phẩm du lịch ẩm thực tiêu biểu; nghiên cứu bộ tiêu chí đánh giá, công nhận sản phẩm du lịch ẩm thực tiêu biểu, bảo đảm các yêu cầu về nguồn gốc, bản sắc, an toàn thực phẩm, chất lượng phục vụ, tính chuyên nghiệp và bảo vệ môi trường. Việc xây dựng Chương trình quốc gia phát triển du lịch ẩm thực Việt Nam cũng cần được triển khai, tập trung vào nhận diện tài nguyên, phát triển sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ, kết nối chuỗi giá trị và xúc tiến thương hiệu quốc tế. Đây là hướng đi nhằm chuyển trọng tâm từ khai thác món ăn sang phát huy giá trị văn hóa ẩm thực, xây dựng thương hiệu có sức cạnh tranh.

Hoạt động giao lưu quốc tế tạo thêm cơ hội giới thiệu đặc sản và kết nối các chủ thể phát triển du lịch. Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 tại Hà Nội do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) phối hợp Masan và một số đơn vị tổ chức trong hai ngày 21 và 22/11 với chủ đề “Giao lộ văn hóa - Beyond Flavors” có sự tham gia của đại sứ quán các nước, nghệ nhân và đơn vị ẩm thực trong nước, quốc tế.

Bà Lê Thị Thiết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Ninh Bình cho biết: Liên hoan quy tụ nhiều nghệ nhân, đầu bếp đạt giải thưởng quốc tế Battle of the Chefs 2026 tại Malaysia cùng các đầu bếp trẻ tài năng. Những màn quảng diễn món ăn truyền thống và đặc sản làng nghề hướng tới giới thiệu sự phong phú của ẩm thực Việt Nam trong quá trình hội nhập. Cùng với các sự kiện giao lưu, việc xây dựng bản đồ ẩm thực, ứng dụng nền tảng số và xúc tiến tại thị trường quốc tế cần gắn với những sản phẩm cụ thể.

Khi tài nguyên được khai thác hiệu quả, dịch vụ được chuẩn hóa và các chủ thể liên kết chặt chẽ, ẩm thực sẽ trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá Việt Nam, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch nước ta.