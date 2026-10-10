Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, tháo gỡ điểm nghẽn tạo động lực phát triển đất nước

Sáng 10/10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Media Quốc hội

Văn hóa là nguồn lực nội sinh, sức mạnh quốc gia

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực to lớn, sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 7/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết khẳng định phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống thực tiễn đến không gian số.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng. Ảnh: Media Quốc hội

Theo ông Triệu Thế Hùng, hội thảo nhằm làm rõ những quan điểm, mục tiêu, định hướng mới về phát triển văn hóa; tập trung hoàn thiện thể chế và siết chặt kỷ luật thực thi để khơi thông nguồn lực nội sinh. Đây cũng là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học nhận diện những điểm nghẽn về thể chế, chính sách, pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khả thi, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách văn hóa.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đánh giá cao sự phối hợp giữa hai cơ quan tổ chức hội thảo, đồng thời nhấn mạnh văn hóa là nguồn lực nội sinh, kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Giá trị văn hóa và con người Việt Nam chính là sức mạnh quốc gia; phát huy những giá trị này cũng góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia.

Tháo gỡ điểm nghẽn, bảo vệ bản sắc văn hóa

Để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển trong kỷ nguyên mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị các đại biểu tập trung vào ba nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó có việc làm rõ những quan điểm đột phá về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; nhận diện các điểm nghẽn trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa; đồng thời kiến nghị hoàn thiện chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi.

Các đồng chí chủ trì điều hành Hội thảo. Ảnh: Media Quốc hội

Các tham luận cần phân tích vai trò của văn hóa trong khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố đồng thuận xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; xác định những giá trị cần kế thừa, phát huy và bổ sung để đáp ứng yêu cầu mới.

Cùng với đó, cần đánh giá những hạn chế, bất cập về thể chế, chính sách, nguồn lực, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện. Bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và sự phát triển của không gian mạng đặt ra yêu cầu gắn phát triển văn hóa với bảo vệ bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo đảm an ninh văn hóa.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa và nguồn nhân lực văn hóa. Các giải pháp cần góp phần xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, nâng cao sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa của các giá trị Việt Nam.

Ông tin tưởng những kết quả, kiến nghị từ hội thảo sẽ cung cấp luận cứ quan trọng để Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, ban hành chính sách chiến lược, hướng tới mục tiêu phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị và xã hội.

Chuyển hóa giá trị văn hóa thành động lực tăng trưởng

Trong phát biểu đề dẫn, Đại tá Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, cho biết những biến đổi nhanh chóng của thế giới, đặc biệt là sự phát triển của khoa học, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số, đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, quản trị, tiếp nhận tri thức và thụ hưởng văn hóa.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Media Quốc hội

Trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số toàn diện, văn hóa không chỉ cần được bảo tồn, gìn giữ mà phải trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực trực tiếp phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc. Điều này đòi hỏi chuyển hóa các giá trị văn hóa thành năng lực sáng tạo, tri thức, tài sản trí tuệ, sản phẩm và sức cạnh tranh quốc gia.

Theo PGS.TS, Trung tướng Phan Xuân Tuy, ba nhóm vấn đề của hội thảo có mối quan hệ chặt chẽ: nhận thức đúng để tạo đồng thuận, nhận diện đúng để tháo gỡ điểm nghẽn và giải pháp đúng để tạo chuyển biến thực chất. Các tham luận cần tập trung vào luận cứ khoa học, bằng chứng thực tiễn và kiến nghị cụ thể, có khả năng áp dụng.

Hội thảo kỳ vọng đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm chuyển hóa tài nguyên, vốn và giá trị văn hóa Việt Nam thành tri thức, tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo và động lực tăng trưởng mới; qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh và đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.