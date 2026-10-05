Toàn cảnh cuộc gặp mặt báo chí. (Ảnh: CTV)

Chiều 5/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp Bộ Công an tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia là diễn đàn để tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị về phát huy giá trị văn hóa đất nước thành động lực quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trên cơ sở phân tích thực trạng và những bất cập về thể chế, kỷ luật, hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp để hoàn thiện chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi, qua đó khơi thông nguồn lực, tạo không gian và động lực phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa và con người Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu. (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, văn hóa luôn giữ vị trí đặc biệt trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa các giá trị ấy thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực trực tiếp cho phát triển đất nước. Đây cũng chính là vấn đề trung tâm mà hội thảo quốc gia lần này mong muốn đặt ra để cùng trao đổi, làm rõ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nêu rõ, một điểm có ý nghĩa của hội thảo là sự phối hợp giữa Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội với Bộ Công an. Sự phối hợp này thể hiện cách tiếp cận rộng hơn đối với văn hóa: văn hóa không chỉ gắn với bảo tồn di sản, nghệ thuật hay các hoạt động sáng tạo, mà còn gắn chặt với xây dựng con người, xây dựng môi trường xã hội, kỷ cương, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an ninh quốc gia.

Cuộc gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: CTV)

Theo đồng chí Triệu Thế Hùng, chúng ta cần xây dựng văn hóa tuân thủ, để việc tôn trọng và chấp hành pháp luật không chỉ xuất phát từ yêu cầu quản lý mà trở thành ý thức tự giác, chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm xã hội của mỗi người. Đồng thời, trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng xuyên biên giới, vấn đề an ninh văn hóa cũng đặt ra ngày càng rõ nét.

"Chúng ta phải vừa mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát triển công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia; vừa giữ gìn bản sắc, bảo vệ các giá trị nền tảng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao sức đề kháng của xã hội trước những tác động tiêu cực”, đồng chí Triệu Thế Hùng khẳng định.

Thông tin về hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân cho biết, hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 10/10/2026, tại Nhà Quốc hội.

Tham dự hội thảo có khoảng 200 đại biểu là đại diện các cơ quan Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, các ban, bộ, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trọng điểm; đại diện lãnh đạo các học viện, trường đại học khối khoa học xã hội và nhân văn; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, điện ảnh…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân thông tin về hội thảo. (Ảnh: CTV)

Hội thảo tập trung trao đổi, làm rõ 3 nhóm nội dung chính. Nội dung một tập trung vào những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, các tham luận sẽ phân tích nhận thức mới, quan điểm, chủ trương mới về vị trí, vai trò của văn hóa; làm rõ giá trị của văn hóa và con người Việt Nam trong tạo dựng sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố đồng thuận xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; những giá trị cần được kế thừa, phát huy; những giá trị cần được bổ sung, phát triển để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.

Nội dung 2 đề cập tới thực trạng những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay.

Tại nội dung này, các tham luận sẽ đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, nhất là các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, nguồn lực, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện; phân tích những vấn đề mới đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và phát triển không gian mạng; làm rõ yêu cầu gắn phát triển văn hóa với bảo vệ bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo đảm an ninh văn hóa.

Nội dung 3 sẽ tập trung vào kiến nghị hoàn thiện chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi, nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa, các tham luận sẽ đưa ra những giải pháp cụ thể, khả thi nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và phát triển nguồn nhân lực văn hóa; đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, nâng cao sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa Việt Nam…

Ban tổ chức hội thảo cho biết, những kiến nghị, đề xuất tại hội thảo sẽ được tổng hợp, xây dựng thành Báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời thể chế hóa thành các chủ trương, quyết sách lớn về phát triển văn hóa trong tình hình hiện nay.

Đồng thời, Ban tổ chức hy vọng hội thảo sẽ góp phần đẩy mạnh thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể; sửa đổi các vướng mắc để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.