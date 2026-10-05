Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành động lực phát triển đất nước

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực văn hóa

Chiều 5/10, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo Khoa học năm 2026 với chủ đề "Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Theo Ban Tổ chức, chủ đề Hội thảo đặt ra vấn đề vừa có ý nghĩa chiến lược, vừa mang tính thực tiễn cấp thiết, đó là làm thế nào để những giá trị được hun đúc trong lịch sử dân tộc tiếp tục nuôi dưỡng con người, gắn kết xã hội và tạo ra nguồn lực mới cho phát triển.

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: LB

Hội thảo Khoa học năm 2026 là diễn đàn tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị về phát huy giá trị văn hóa đất nước thành động lực quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trên cơ sở phân tích thực trạng và những bất cập về thể chế, kỷ luật thực thi, Hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi, qua đó khơi thông nguồn lực, tạo không gian và động lực phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa và con người Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

PGS.TS. Trung tướng Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện Chính trị CAND thông tin về Hội thảo. Ảnh: LB

Hội thảo được tổ chức ngày 10/10/2026 tại Nhà Quốc hội. Lãnh đạo Quốc hội sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo. Dự kiến có khoảng 200 đại biểu là đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, bộ, ban, ngành liên quan; lực lượng vũ trang; các tỉnh, thành phố; học viện, trường đại học khối khoa học xã hội và nhân văn; chuyên gia, nhà khoa học và đại diện một số doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, điện ảnh.

Hội thảo gồm hai phần: tham luận và thảo luận. Phần thảo luận tập trung vào ba nhóm nội dung, gồm làm rõ những quan điểm đột phá về phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam; đánh giá thực trạng, những bất cập trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa; kiến nghị hoàn thiện chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Chuyển hóa vốn văn hóa thành nguồn lực phát triển

Ban Tổ chức cho biết đã nhận được 68 bài tham luận của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học. Các tham luận tập trung vào ba nhóm nội dung lớn.

Nhóm thứ nhất làm rõ những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; phân tích vị trí, vai trò của văn hóa, giá trị của văn hóa và con người Việt Nam trong tạo dựng sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố đồng thuận xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng cung cấp thông tin về Hội thảo. Ảnh: LB

Nhóm thứ hai tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, bất cập và nguyên nhân, nhất là các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, nguồn lực, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện. Các tham luận cũng phân tích những vấn đề mới đặt ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và phát triển không gian mạng, gắn phát triển văn hóa với bảo vệ bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo đảm an ninh văn hóa.

Nhóm thứ ba đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và phát triển nguồn nhân lực văn hóa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng giới thiệu về cuốn kỷ yếu tại Hội thảo. Ảnh: LB

Đáng chú ý, các tham luận đề xuất tạo cơ chế thúc đẩy chuyển hóa di sản và vốn văn hóa thành tri thức, tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo và nguồn lực cho giáo dục, khoa học, công nghệ, công nghiệp văn hóa và đổi mới sáng tạo.

Qua đó, phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới, chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa Việt Nam.