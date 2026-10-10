Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam chính là 'tấm khiên' bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia

Sáng nay (10/10), tại Nhà Quốc hội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát huy giá trị văn hoá Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; PGS.TS, Trung tướng Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực to lớn, là sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Ngày 07/01/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định quan điểm xuyên suốt: Phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống đến không gian số.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam, được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề: “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ những quan điểm, mục tiêu, định hướng mới về phát triển văn hóa, trọng tâm là định hình tư duy mới về hoàn thiện thể chế văn hóa và siết chặt kỷ luật thực thi nhằm khơi thông nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đồng thời, tạo diễn đàn khoa học giữa các cơ quan hoạch định, tổ chức thi hành chính sách, pháp luật với các chuyên gia, nhà khoa học và người làm công tác thực tiễn nhằm nhận diện rõ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách pháp luật; khó khăn, thách thức trong chấp hành kỷ luật thực thi; đúc kết bài học kinh nghiệm để chuyển hóa toàn diện giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh phát triển đất nước. Từ đó, góp phần cung cấp luận cứ khoa học để đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi nhằm thể chế hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng, hoàn thiện đồng bộ thể chế văn hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về văn hóa.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đánh giá cao sáng kiến và sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội với Bộ Công an trong việc đồng tổ chức hội thảo này. “Sự đồng chủ trì của một cơ quan lập pháp, giám sát về văn hóa với một cơ quan trọng yếu về bảo vệ an ninh quốc gia đã khẳng định một tư duy chiến lược quan trọng: Văn hóa là nguồn lực nội sinh, là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong lịch sử xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; Giá trị văn hóa - con người Việt Nam chính là sức mạnh quốc gia Việt Nam. Việc phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, do vậy chính là tấm khiên bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia”.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, kiến nghị từ hội thảo này sẽ là nguồn tài liệu quý báu để Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, ban hành các chính sách chiến lược

Để văn hóa thực sự trở thành động lực quan trọng đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị các nhà khoa học, các nhà quản lý và các quý vị tập trung thảo luận, làm rõ 3 nhóm vấn đề trọng tâm.

Một là, thể hiện những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hoá, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Các tham luận phân tích nhận thức mới, quan điểm, chủ trương mới về vị trí, vai trò của văn hóa; làm rõ giá trị của văn hóa và con người Việt Nam trong tạo dựng sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố đồng thuận xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; những giá trị cần được kế thừa, phát huy; những giá trị cần được bổ sung, phát triển để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới; qua đó hình thành hệ giá trị, chuẩn mực và môi trường văn hóa phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước.

Hai là, chỉ ra những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá gắn với bảo vệ an ninh văn hoá hiện nay. Các tham luận đã đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, nhất là các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, nguồn lực, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện; phân tích những vấn đề mới đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và phát triển trên không gian mạng; làm rõ yêu cầu gắn phát triển văn hóa với bảo vệ bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo đảm an ninh văn hóa.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Ba là, kiến nghị hoàn thiện chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi, nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hoá. Những giải pháp cụ thể, khả thi nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và phát triển nguồn nhân lực văn hóa; đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, nâng cao sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa Việt Nam. Tạo cơ chế để thúc đẩy chuyển hóa di sản và vốn văn hóa thành tri thức, tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo và nguồn lực cho giáo dục, khoa học, công nghệ, công nghiệp văn hóa và đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới, chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân, các nhà khoa học, các đại biểu sẽ đóng góp nhiều luận cứ khoa học sắc bén, đề xuất nhiều ý tưởng cho các giải pháp đột phá, có giá trị thực tiễn cao. “Những kết quả, kiến nghị từ hội thảo này sẽ là nguồn tài liệu quý báu để Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, ban hành các chính sách chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa văn hóa phát triển ngang tầm với kinh tế, chính trị và xã hội”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Trong phát biểu đề dẫn, Đại tá Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân cho biết, bước vào kỷ nguyên mới, thế giới, khu vực và trong nước đang chuyển biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược, sự phát triển đột phá của khoa học, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, quản trị, giao tiếp, tiếp nhận tri thức và thụ hưởng văn hóa. Cùng với đó, yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số toàn diện và nâng cao năng lực tự chủ của đất nước đặt ra những đòi hỏi mới đối với công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Trong bối cảnh này, văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy, mà phải thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực trực tiếp phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó đòi hỏi phải chuyển mạnh từ nhận thức đúng về văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội sang tổ chức thực hiện hiệu quả để chuyển hóa các giá trị văn hóa thành năng lực sáng tạo, tri thức, tài sản trí tuệ, sản phẩm, thị trường và sức cạnh tranh quốc gia.

Khi không gian văn hóa ngày càng mở rộng trên môi trường số, yêu cầu bảo đảm an ninh văn hóa cũng đặt ra những vấn đề mới. An ninh văn hóa không chỉ là bảo vệ di sản và bản sắc; mà còn gắn với bảo vệ an ninh con người, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, tài sản trí tuệ và môi trường văn hóa lành mạnh; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi xâm hại lợi ích quốc gia, cộng đồng và các giá trị nền tảng của xã hội. Do đó, bảo vệ an ninh, trật tự là tạo lập môi trường cho văn hóa phát triển; bảo vệ những giá trị văn hóa là góp phần bảo vệ nền tảng tinh thần của xã hội và củng cố thế trận lòng dân, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Các đại biểu tham quan triển lãm tại Hội thảo​