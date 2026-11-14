Phát huy giá trị văn hóa từ nếp sống nghĩa tình, thủy chung

Sáng 14-11, Liên khu dân cư An Khánh (xã An Khánh, Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại ngày hội. Ảnh: Văn Tuyến

Dự ngày hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; lãnh đạo xã An Khánh và đông đảo bà con nhân dân Liên khu dân cư An Khánh.

Diện mạo khu dân cư ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp

Tại ngày hội, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 4 (xã An Khánh) Trần Đức Dũng thay mặt nhân dân Liên khu dân cư An Khánh ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định những giá trị trường tồn của văn hóa dân tộc và vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 4 (xã An Khánh) Trần Đức Dũng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Văn Tuyến

Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của xã An Khánh đã phát huy vai trò của 25 ban công tác Mặt trận trong tập hợp, vận động nhân dân.

Công tác bảo tồn văn hóa truyền thống của xã được quan tâm với 21 lễ hội tổ chức an toàn, tiết kiệm, đúng quy định. Các lớp truyền dạy Tuồng, Ca trù thu hút đông đảo học viên. Xã đã hoàn thiện bản đồ số 45 di tích lịch sử - văn hóa, phục vụ quảng bá, phát huy giá trị di sản.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại ngày hội. Ảnh: Văn Tuyến

Tại các khu dân cư gồm 6 thôn, 4 tổ dân phố với khoảng 13.000 hộ, hơn 51.000 nhân khẩu, tinh thần đoàn kết tiếp tục được phát huy trong quá trình đô thị hóa.

Năm 2026, có 96% hộ gia đình được đề nghị công nhận gia đình văn hóa, 100% thôn, tổ dân phố được đề nghị công nhận đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ hỏa táng đạt trên 90%. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai được quan tâm; phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, chăm sóc đường hoa, vườn hoa, chỉnh trang khu dân cư được duy trì...

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao quà của thành phố tặng Liên khu dân cư An Khánh. Ảnh: Văn Tuyến

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao quà tặng các hộ gia đình tiêu biểu của xã An Khánh. Ảnh: Văn Tuyến

Lãnh đạo xã An Khánh trao hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình. Ảnh: Văn Tuyến

Lãnh đạo xã An Khánh tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Văn Tuyến

Ghi nhận những thành tích đạt được, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đã trao quà của thành phố tặng Liên khu dân An Khánh và 10 hộ gia đình tiêu biểu của xã An Khánh.

Xã An Khánh tặng Giấy khen 12 hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu; hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 4 hộ gia đình và tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, củng cố sự đồng thuận

Bày tỏ vui mừng cùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và nhân dân Liên khu dân cư An Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, ngày hội năm nay gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), càng làm sâu sắc thêm ý nghĩa của tinh thần đại đoàn kết và việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa trong cộng đồng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu. Ảnh: Văn Tuyến

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản cho rằng, đoàn kết là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Tiếp nối truyền thống ấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới các hoạt động, tập hợp nhân dân, phát huy dân chủ, triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, củng cố sự đồng thuận; là dịp để cấp ủy, chính quyền gần dân, lắng nghe và giải quyết những vấn đề ở cơ sở.

Theo đồng chí Nguyễn Doãn Toản, việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam càng khẳng định mối quan hệ giữa sức mạnh đoàn kết và sức mạnh văn hóa.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về “Phát triển văn hóa Việt Nam” khẳng định, văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng, hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh con người Việt Nam. Phát huy giá trị văn hóa phải bắt đầu từ mỗi gia đình, khu dân cư, từ nếp sống nghĩa tình, thủy chung và trách nhiệm với cộng đồng, để văn hóa trở thành nền tảng của tình đoàn kết bền chặt.

Các đại biểu dự ngày hội. Ảnh: Văn Tuyến

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản biểu dương những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo đời sống nhân dân của Liên khu dân cư An Khánh nói riêng và xã An Khánh nói chung.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản chúc mừng các gia đình, cá nhân tiêu biểu được lựa chọn biểu dương tại ngày hội; tin tưởng những tấm gương tốt, những việc làm đẹp sẽ tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa trong từng thôn, tổ dân phố.

Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng xã An Khánh trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã An Khánh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị, cấp ủy, chính quyền phải thực sự gần dân, sát dân, thường xuyên lắng nghe, đối thoại, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống nhân dân. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của nhân dân.

Các đại biểu dự gày hội. Ảnh: Văn Tuyến

Hai là, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phát huy truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, “Tương thân, tương ái”; quan tâm gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng khó khăn.

Cùng với đó, huy động hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ nhà ở, sinh kế, tạo việc làm; tạo điều kiện để người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, làm giàu chính đáng. Trước mắt, chăm lo chu đáo để mọi người, mọi nhà đón năm mới 2027 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi vui tươi, an toàn, đầm ấm.

Ba là, quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ bản sắc truyền thống, xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình. Phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản...

“Với truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết và chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân; các khu dân cư xã An Khánh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, hạnh phúc; đóng góp thiết thực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản bày tỏ tin tưởng.

Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Thọ (xã An Khánh) Nguyễn Thế Nguyên phát biểu tiếp thu và phát động phong trào thi đua. Ảnh: Văn Tuyến

Thay mặt Liên khu dân cư An Khánh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Thọ (xã An Khánh) Nguyễn Thế Nguyên đã nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện và đầy tâm huyết của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản. Cấp ủy, chính quyền và Ban Công tác Mặt trận Liên khu dân cư An Khánh và nhân dân tiếp tục cụ thể hóa thành các chương trình, hành động quyết liệt, sáng tạo và tổ chức thực hiện hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Thế Nguyên cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2027 với chủ đề: “Kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng cụm dân An Khánh trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc”.