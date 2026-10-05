Phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước

Chiều 5/10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Hội thảo diễn ra ngày 10/10/2026 tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu. Lãnh đạo Quốc hội sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: quochoi.vn

Theo Ban tổ chức, hội thảo đặt vấn đề làm thế nào để những giá trị văn hóa được hun đúc qua lịch sử tiếp tục trở thành nguồn lực, nuôi dưỡng con người, củng cố sự gắn kết xã hội và đóng góp thiết thực vào phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Việc Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội thảo thể hiện cách tiếp cận gắn phát triển văn hóa với hoàn thiện chính sách, pháp luật, bảo đảm an ninh văn hóa và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, bộ, ban, ngành; lực lượng vũ trang; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; các học viện, trường đại học khối khoa học xã hội và nhân văn; chuyên gia, nhà khoa học cùng đại diện doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa, điện ảnh...

Nội dung hội thảo được triển khai qua hai phần tham luận và thảo luận. Tại phần tham luận, các đại biểu sẽ nghe phát biểu khai mạc của lãnh đạo Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, báo cáo đề dẫn của lãnh đạo Học viện Chính trị Công an nhân dân cùng các báo cáo, tham luận của bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học.

Quang cảnh cuộc gặp mặt báo chí. Ảnh: quochoi.vn

Phần thảo luận tập trung vào 3 nhóm vấn đề. Thứ nhất, làm rõ những quan điểm đột phá trong phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam.

Thứ hai, đánh giá thực trạng, nhận diện những bất cập trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa. Thứ ba, đề xuất hoàn thiện chính sách, khơi thông nguồn lực và tạo xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Ban tổ chức cho biết, hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn hướng tới những kiến nghị có giá trị thực tiễn, phục vụ quá trình hoạch định chính sách. Các ý kiến, đề xuất sẽ được tổng hợp, xây dựng thành báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Qua đó, các kiến nghị được kỳ vọng góp phần kịp thời thể chế hóa những chủ trương, quyết sách lớn về phát triển văn hóa, đồng thời khơi thông các nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và bảo đảm an ninh văn hóa trong tình hình mới.