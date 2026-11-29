Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao một số kỷ lục. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trải qua hơn 22 năm hình thành và phát triển kể từ ngày 9/9/2004, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập hàng nghìn kỷ lục trên nhiều lĩnh vực từ khoa học, giáo dục, kinh tế đến lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với cộng đồng kỷ lục gia là làm thế nào để gìn giữ, bảo vệ và chuyển hóa các thành tựu đã được ghi nhận thành những giá trị thiết thực, lâu dài cho cộng đồng.

Nâng cao chất lượng xác lập, hướng tới giá trị thực chất

Trao đổi tại tọa đàm “Từ Kỷ lục đến Giá trị”, Tiến sĩ Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam nhận định, việc xác lập kỷ lục là một dấu mốc thành công, ghi nhận sự sáng tạo, nỗ lực của cá nhân và tập thể tại một thời điểm nhất định, nhưng chưa phải là đích đến cuối cùng.

Theo Tiến sĩ Thang Văn Phúc, sức sống của một kỷ lục phụ thuộc vào quá trình tiếp tục bảo vệ, phát triển thông qua năm cấp độ: giá trị ghi nhận khi được xác lập; giá trị sở hữu thông qua bảo hộ quyền tác giả, sở hữu trí tuệ; giá trị văn hóa từ câu chuyện tri thức và truyền thống phía sau; giá trị kinh tế khi ứng dụng vào sản xuất, dịch vụ, giáo dục; và cao nhất là giá trị nhân văn khi tạo ra tác động tích cực cho xã hội, bảo tồn di sản và giáo dục thế hệ trẻ.

Gặp mặt cộng đồng kỷ lục gia miền bắc. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đồng quan điểm về định hướng nâng cao chất lượng hoạt động xác lập kỷ lục, Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho biết, VietKings đang từng bước hạn chế các kỷ lục chỉ thuần túy chạy theo quy mô hoặc số lượng nhưng thiếu chiều sâu. Thay vào đó, công tác xác lập ưu tiên những thành tựu hàm chứa giá trị nội dung, tri thức, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và di sản văn hóa Việt Nam.

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp nhấn mạnh tư duy “Kỷ lục + Đổi mới = Giá trị mới”, đòi hỏi mỗi chủ thể sở hữu kỷ lục phải đổi mới phương thức tiếp cận. Cụ thể, cần chuyển từ việc trưng bày tĩnh sang tổ chức các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu, giáo dục; kết nối thành tựu với phát triển du lịch, bảo tồn làng nghề và bảo vệ môi trường.

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và số hóa dữ liệu thành tựu

Một nội dung quan trọng được các đại biểu quan tâm thảo luận là cơ chế pháp lý bảo vệ thành quả sáng tạo sau khi kỷ lục được công bố rộng rãi. Ông Bùi Nguyên Hùng, nguyên Cục trưởng Bản quyền tác giả, Chủ tịch Hiệp hội Những người sáng tạo Bản quyền Tác giả làm rõ, việc được xác lập kỷ lục không đồng nghĩa với việc chủ sở hữu đương nhiên có quyền tác giả hoặc độc quyền sở hữu trí tuệ đối với toàn bộ tác phẩm, sản phẩm hay giải pháp kỹ thuật tạo nên kỷ lục đó. Do vậy, để tránh tình trạng bị sao chép hoặc khai thác trái phép, các tổ chức, cá nhân cần chủ động thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả, sáng chế, nhãn hiệu và bí quyết công nghệ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh yếu tố pháp lý, chuyển đổi số được xác định là giải pháp chiến lược để lưu giữ và lan tỏa kho tư liệu tri thức của cộng đồng kỷ lục gia. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam cho rằng, nhiều thành tựu hiện vẫn chỉ dừng lại ở dạng hồ sơ giấy, hình ảnh hoặc hiện vật lưu trữ phân tán. Để chuyển hóa nguồn tư liệu này thành tài sản số có giá trị, cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, tập trung trên các nền tảng như Bản đồ Kỷ lục số, Sách số Kỷ lục và Ngân hàng Thành tựu Kỷ lục (GAB).

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đề xuất nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân loại, tra cứu dữ liệu và ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) để xác thực nguồn gốc, lịch sử cập nhật, từ đó hình thành các không gian trưng bày trực tuyến phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục và quảng bá văn hóa.

Từ góc độ thực tiễn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất truyền thống, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu, Thành viên Liên đoàn các Nhà sáng tạo Thế giới chia sẻ kinh nghiệm duy trì động lực đổi mới sau khi đạt các danh hiệu kỷ lục trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng đất sét nung.

Ông cho rằng, thành công của một kỷ lục không nằm ở việc lưu giữ trên giấy chứng nhận hay trong tủ kính, mà thể hiện ở việc lấy đó làm tiêu chuẩn để tiếp tục cải tiến quy trình, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao hơn, đóng góp thiết thực cho xã hội.

Ghi nhận các công trình nghiên cứu, sáng tạo và bảo tồn văn hóa

Trong khuôn khổ chương trình gặp mặt, Ban tổ chức đã công bố và vinh danh các kỷ lục mới được xác lập trong năm 2026 trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, kỹ thuật xây dựng và bảo tồn di sản văn hóa.

Về Kỷ lục Thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) vinh danh, có ba thành tựu được ghi nhận gồm: tác phẩm nghiên cứu tổng hợp tri thức liên ngành “Con đường tương lai” của tác giả Nguyễn Xuân Tuấn, đúc kết từ quá trình khảo cứu thực tiễn trong 5 năm tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ với số lượng nội dung dự báo xu hướng và đề xuất giải pháp phát triển ở nhiều lĩnh vực nhất; bộ sưu tập chủ đề về hoa sen đa dạng chủng loại, chất liệu với số lượng hiện vật nhiều nhất thế giới của nhà sưu tập Nguyễn Thị Thanh Tâm, được thực hiện trong 20 năm; công trình “Nhà thờ Tổ nghề Hương Mai” bằng gỗ lim của gia đình ông Chử Văn Hướng tri ân tổ nghề gỗ mỹ nghệ thủ công truyền thống, đạt giá trị Kỷ lục Độc bản Thế giới.

Ở hạng mục Kỷ lục Người Việt Toàn Cầu (VietWorld), công trình “Mê Cung Đá” - hầm lưu trữ và bảo quản rượu thủ công truyền thống trong lòng núi đá tự nhiên với tổng chiều dài 1.239m tại Hợp tác xã Gia Hoàng (tỉnh Tuyên Quang) được ghi nhận là công trình có chiều dài lớn nhất.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao một số kỷ lục. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đồng thời, 6 Kỷ lục Việt Nam mới cũng được công bố, tiêu biểu như: Các giải pháp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cọc bê tông ly tâm V+ và tấm panel bản rỗng có sườn dự ứng lực V+ trong thi công thử nghiệm tuyến đường cao tốc trên cao chịu lực (tại Hải Phòng) và tuyến đường sắt đô thị trên cao chịu lực (tại Bắc Ninh); Kỹ thuật Tam Lam - 3 sắc độ kết hợp bài men Lam Huế nhằm tái hiện sắc xanh đồ sứ ký kiểu Cung đình Huế trên sản phẩm gốm sứ thủ công; Tác phẩm hồi ký bằng thơ lục bát “Số phận cuộc đời một con người” dài 39.000 câu của tác giả Bùi Ngọc Hà; Bộ sưu tập đèn dầu cổ châu Âu bằng pha lê màu sưu tập trong 25 năm của ông Ngô Văn Tuấn; Không gian trưng bày 100 tác phẩm tranh gốc đa chất liệu về con người và văn hóa Việt Nam của họa sĩ Phạm Lực.

Cũng tại sự kiện, đại diện Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã trao thẻ Kỷ lục gia GAB - Ngân hàng Thành tựu Kỷ lục cho các tác giả, đơn vị sở hữu kỷ lục khu vực miền bắc.