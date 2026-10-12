Phát huy giá trị văn hóa gắn với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Hội nghị diễn ra sáng 12/10 tại trụ sở Chính phủ. Tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố.

Đồng chí Đào Thanh Trường chủ trì tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Tại hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) năm 2026. Đến thời điểm tổng hợp báo cáo, 27/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo triển khai tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 hoặc giai đoạn 2026 - 2030.

Ở Trung ương, các bộ, ngành đang triển khai nhiệm vụ theo chức năng, tập trung chuẩn bị các chương trình văn hóa trọng điểm; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền và phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện các nội dung liên quan gồm: Hội nghị văn hóa toàn quốc, chương trình nghệ thuật đặc biệt, triển lãm nghệ thuật, hoạt động điện ảnh và chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026”. Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được đưa vào hoạt động thử nghiệm, dự kiến công bố trên toàn quốc vào ngày 1/11.

Theo đánh giá của Bộ, bên cạnh kết quả bước đầu, công tác triển khai tại một số địa phương cần tiếp tục được cụ thể hóa, nhất là về nội dung hoạt động, tiến độ, nguồn lực, trách nhiệm phối hợp và phương thức huy động người dân tham gia. Bộ đề nghị các địa phương rà soát kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ giữa cấp tỉnh và cấp xã; tăng cường phối hợp với MTTQ, các tổ chức đoàn thể.

Trao đổi tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào yêu cầu cụ thể hóa kế hoạch, tăng cường phối hợp liên ngành, phân công rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện tổ chức. Các hoạt động cần phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, phát huy giá trị di sản, tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng; phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống và ứng dụng nền tảng số. Các lực lượng chức năng chủ động phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và điều kiện phục vụ.

Tại Bắc Ninh, công tác chuẩn bị được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 25/6/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Cụ thể hóa nghị quyết, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 4/8/2026 về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo kế hoạch, thành phố định hướng tổ chức chuỗi hoạt động từ ngày 18 - 24/11, kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam. Các hoạt động được tổ chức theo hướng kết hợp sự kiện cấp thành phố với sinh hoạt văn hóa tại cơ sở; khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa, di tích, bảo tàng, thư viện và không gian công cộng; đồng thời chú trọng giới thiệu bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật tổng hợp dự kiến tổ chức ngày 23/11 tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm thành phố, kết hợp nghệ thuật truyền thống với đương đại; chương trình trình diễn dân ca Quan họ trên thuyền lúc 20 giờ ngày 24/11 tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Kinh Bắc. Cùng với đó là lễ hội ẩm thực Bắc Ninh mở rộng, hoạt động văn hóa đường phố, trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa, giới thiệu sản phẩm làng nghề, OCOP và ẩm thực tại các phường trung tâm; biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim phục vụ Nhân dân tại cơ sở.

Đồng chí Đào Thanh Trường phát biểu tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Thanh Trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm các hoạt động được triển khai đồng bộ, thống nhất, đúng tiến độ và phù hợp điều kiện thực tế.

Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cần được triển khai xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư. Nội dung hoạt động phải gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng thời tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Để thực hiện yêu cầu này, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cần chủ động rà soát chương trình, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm phối hợp; thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh. Công tác tuyên truyền cần triển khai sớm, cung cấp thông tin rõ ràng về thời gian, địa điểm và nội dung hoạt động để người dân thuận lợi tiếp cận, tham gia.

Đối với các xã, phường, đồng chí yêu cầu phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể lựa chọn hoạt động phù hợp với địa bàn; phát huy hiệu quả nhà văn hóa, thiết chế văn hóa và không gian công cộng. Việc tổ chức cần gắn với sinh hoạt cộng đồng, củng cố tình đoàn kết trong khu dân cư, phát huy vai trò của nghệ nhân, văn nghệ sĩ và các câu lạc bộ; bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức, dàn trải. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức và điều kiện bảo đảm, góp phần tạo sức lan tỏa cho chuỗi hoạt động trong tháng 11.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự tích cực vào cuộc của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là năm đầu tiên tổ chức chuỗi sự kiện nhằm cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đồng chí đề nghị các cấp, bộ, ngành, địa phương nhận thức đầy đủ ý nghĩa đặc biệt này, qua đó phát huy giá trị văn hóa Việt Nam gắn với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; định hình các giá trị, tạo sức sống bền vững của Ngày Văn hóa Việt Nam trong cộng đồng dân cư.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực thực hiện. Trong đó, tập trung đổi mới phương thức tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa; mở rộng tối đa không gian văn hóa, tăng cường hoạt động trải nghiệm tại cộng đồng, thiết chế văn hóa và không gian công cộng, gắn bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa với nhu cầu thực tế của Nhân dân.

Các địa phương cần chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn, sử dụng nguồn lực tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.