Phát huy giá trị văn hóa cộng đồng

Lễ ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hoá - khu thể thao Nhà văn hóa Tổ dân phố Xuân La 2. Ảnh: Hoàng Lân.

Mô hình Nhà văn hóa Tổ dân phố Xuân La 2, phường Xuân Đỉnh, đại diện cho nhóm phường xa trung tâm, có khả năng liên kết với các không gian lân cận. Nhà văn hóa Tổ dân phố Xuân La 2 có tổng diện tích 700m², diện tích xây dựng công trình 200m², gồm 2 tầng. Tầng 1 bố trí hội trường khoảng 150 chỗ ngồi và khu cộng đồng số; tầng 2 có phòng đọc sách, phòng tập. Nhà văn hóa còn có sân thể thao, sân tổ chức hoạt động ngoài trời và các công trình phụ trợ.

Mô hình tập trung khai thác đồng bộ các phòng chức năng và khuôn viên nhà văn hóa, kết hợp tổ chức hoạt động trong nhà và ngoài trời, đồng thời kết nối với các không gian công cộng lân cận. Bên cạnh phục vụ hội họp, sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể, nhà văn hóa duy trì các câu lạc bộ dân vũ, khiêu vũ, Zumba, dưỡng sinh, bóng bàn, bóng chuyền hơi, cầu lông; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao. Phòng đọc sách và khu cộng đồng số phục vụ nhu cầu đọc, học tập, tra cứu thông tin, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu. Ảnh: Hoàng Lân.

Điểm nhấn của mô hình là tổ chức các nhóm, câu lạc bộ phù hợp với từng lứa tuổi; gắn hoạt động văn nghệ quần chúng với thực hành, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó, câu lạc bộ ca trù sinh hoạt theo đợt tại đình Quán La. Việc kết nối với đình, chùa và các không gian sinh hoạt cộng đồng lân cận được thực hiện phù hợp với công năng, yêu cầu quản lý, bảo vệ di tích.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đánh giá cao mô hình điểm của thành phố tại thiết chế văn hóa phường Xuân Đỉnh, cho rằng mô hình bước đầu đi đúng hướng và đạt hiệu quả rõ rệt. Sự thành công này bắt nguồn từ chính sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của mỗi người dân và mỗi nghệ nhân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà và các đại biểu xem các nghệ nhân ca trù biểu diễn tại đình Quán La. Ảnh: Hoàng Lân.

Theo đồng chí Vũ Thu Hà, Xuân Đỉnh sở hữu một không gian văn hóa ấn tượng, đó là không gian “làng trong phố” rất độc đáo, kết nối giữa đình, chùa, cây di sản và các di tích lưu giữ dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lợi thế của Nhà văn hóa Tổ dân phố Xuân La 2 là có thể kết nối những không gian văn hóa truyền thống nói trên để kiến tạo môi trường văn hóa văn minh và đậm bản sắc địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà và các đại biểu tham quan không gian thư viện của nhà văn hoá Tổ dân phố Xuân La 2. Ảnh: Hoàng Lân.

Để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, lãnh đạo thành phố đề nghị phường Xuân Đỉnh cần đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, nâng cấp thiết chế cơ sở; nhân rộng các câu lạc bộ ca trù truyền thống trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao và chủ động chăm sóc sức khỏe nhân dân, tận dụng mọi không gian từ nhà văn hóa để xây dựng một “xã hội vận động” vì sức khỏe của mỗi người dân; phát triển văn hóa đọc và tăng cường gắn kết gia đình, cộng đồng.

Phòng tập nhảy dành cho CLB Zumba tại tầng 2 của Nhà văn hoá. Ảnh: Hoàng Lân.

Ngoài ra, đồng chí Vũ Thu Hà cũng đề nghị địa phương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng tour du lịch văn hóa tại địa phương, trong đó người dân địa phương đóng vai trò là chủ thể biểu diễn và phục vụ du khách. Hoạt động này góp phần thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: vừa bảo tồn văn hóa, vừa phát triển kinh tế gắn với công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa và Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch. “Mỗi người dân Xuân Đỉnh hãy là một ‘đại sứ du lịch’ quảng bá cho nét đẹp văn hóa của Thủ đô”, đồng chí Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thường Sơn phát biểu. Ảnh: Hoàng Lân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thường Sơn cho biết, toàn phường có 26 nhà văn hóa và 5 điểm sinh hoạt cộng đồng tại các khu chung cư. Thời gian qua, UBND phường đã bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng 9 nhà văn hóa tổ dân phố; mua sắm, lắp đặt thiết bị thể dục thể thao tại 7 nhà văn hóa và điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 70 tỷ đồng.

Việc triển khai mô hình điểm tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Xuân La 2 hướng tới đổi mới phương thức quản lý, khai thác và phát huy công năng của thiết chế theo hướng đa chức năng, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Sau lễ ra mắt, việc triển khai thí điểm tập trung duy trì hoạt động thường xuyên; theo dõi tần suất hoạt động, số lượt và các nhóm người dân tham gia, kết quả sử dụng thiết chế để đánh giá, hoàn thiện mô hình.