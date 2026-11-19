Ngôi nhà chung xanh, sạch, đẹp

Đi một vòng quanh Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395), ai cũng ấn tượng bởi khuôn viên đơn vị như một công viên thu nhỏ. Các con đường được thảm nhựa, đổ bê tông thẳng tắp bên những hàng cây xanh bóng mát phủ khắp đơn vị. Ở các tiểu đoàn, nhà ở bộ đội, phòng sinh hoạt chung, Phòng Hồ Chí Minh được đầu tư xây mới với đầy đủ công năng, tiện ích cho bộ đội sinh hoạt, nghỉ ngơi và học tập. Bên cạnh các dãy nhà, từng vườn hoa, chậu cảnh được chăm sóc chu đáo, cẩn thận. Vào giờ nghỉ buổi chiều, Trung úy Đào Việt Anh, Chính trị viên Đại đội 6, Tiểu đoàn 8 cùng các chiến sĩ nhổ cỏ, tưới nước cho khuôn viên trước Phòng Hồ Chí Minh của Tiểu đoàn. Trung úy Đào Việt Anh phấn khởi chia sẻ: “Sự quan tâm của cấp trên và sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần khoác lên một màu áo mới sáng hơn, xanh hơn, đẹp hơn cho toàn đơn vị”.

Đến nay, Trung đoàn 43 đã xây dựng được 62 khuôn viên, tiểu cảnh, bồn hoa nghệ thuật; làm mới 12 nhà chòi nghỉ chân, 42 tiểu cảnh xung quanh nhà ở và hệ thống chữ truyền thống hai bên khán đài sân vận động. Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ đơn vị được thể hiện rõ nét qua việc củng cố, cải tạo cảnh quan khu vực 3 “Đồi Thanh niên”-nơi trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, thư giãn của cán bộ, chiến sĩ sau những giờ huấn luyện vất vả, đồng thời là điểm đón tiếp thân nhân chiến sĩ chu đáo mỗi dịp cuối tuần. Hệ thống cây xanh cũng được phủ rộng với 5.720 cây bóng mát, 32.000 cây lấy gỗ, 4.640 cây ăn quả, cùng hơn 4.200m² vườn hoa, cây cảnh được quy hoạch làm mới, đồng thời đơn vị đã chủ động bảo đảm 100% hệ thống chậu hoa, hơn 50 bộ bàn ghế đá tại các khuôn viên, tạo nên một không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 454, Quân khu 3 chăm sóc vườn hoa của đơn vị.

Trung tá Trần Văn Hương, Phó chính ủy Trung đoàn 43 chia sẻ: “Chúng tôi luôn quán triệt tinh thần: Doanh trại có chính quy, cảnh quan có xanh, sạch, đẹp thì cán bộ, chiến sĩ mới yên tâm gắn bó, coi đơn vị là nhà, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Chiều cuối tuần ở Lữ đoàn Pháo binh 454, Quân khu 3, bầu không khí náo nhiệt bao trùm sân bóng đá, bóng chuyền và khu tập thể lực của Tiểu đoàn 2.

Ở sân bóng đá của Tiểu đoàn 2 diễn ra trận bóng đá giữa cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Khi Thượng úy Đỗ Bá Chiến, Đại đội trưởng Đại đội 4 vừa nhận bóng từ đồng đội, những tiếng hô, tiếng vỗ tay cổ vũ của đồng đội vang lên quanh sân. Bằng một cú đảo chân nhẹ nhàng và sự quan sát nhanh, trái bóng được chuyền dọc trung lộ cho Binh nhất Trương Gia Bảo, chiến sĩ pháo thủ số 1, Khẩu đội 3, Đại đội 4, đá ở vị trí tiền đạo. Với sức trẻ, Gia Bảo dễ dàng khống chế quả bóng và càn lướt qua hậu vệ đội bạn, tung cú dứt điểm chính xác vào góc cao của khung thành. Kết thúc trận đấu, Binh nhất Trương Gia Bảo chia sẻ: “Vì yêu thích bóng đá nên sau những giờ huấn luyện, học tập, tranh thủ giờ nghỉ cuối ngày trong tuần, tôi đều ra sân chơi bóng cùng đồng đội. Thể thao giúp tôi vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tăng thêm sự hiểu biết, đoàn kết, sẻ chia giữa các đồng đội trong đơn vị”.

Giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ lan tỏa trong lòng nhân dân

Truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân không chỉ được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu 3 gìn giữ và vun đắp mà còn biến các giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thành những hành động cụ thể, thiết thực.

Sau khi Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hải Sơn (xã Hải Sơn, TP Quảng Ninh) đi vào hoạt động, giáo viên, học sinh, người dân nơi đây vẫn trân trọng tình cảm, sự quan tâm của chính quyền các cấp và lực lượng cùng chung tay xây dựng trường, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) đọc sách, báo trong giờ nghỉ.

Nhớ lại những ngày cùng bộ đội tham gia xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hải Sơn, Đại úy Nguyễn Đình Lộc, Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 43, cho biết: “Hơn một tháng làm việc tại công trường xây dựng, những đôi tay của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đặt những viên gạch lên tường, tham gia vận chuyển vật liệu và cùng với nhân dân, giáo viên nhà trường lau dọn từng bộ bàn ghế, sắp đặt gọn gàng để chào đón học sinh bước vào năm học mới”.

Ngày chia tay thầy cô và nhân dân xã Hải Sơn về đơn vị, buổi liên hoan đơn sơ chỉ có bánh kẹo, hoa quả nhưng ai cũng thấy ấm lòng với những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Binh nhất Hà Đình Giáp, chiến sĩ Khẩu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 8, chia sẻ: “Tôi nhớ nhất là khi thầy Nguyễn Mạnh Trường, Hiệu trưởng nhà trường nói những lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã chung tay hỗ trợ để học sinh có mái trường mới khang trang, hiện đại khi bước vào năm học mới. Chúng tôi cũng thấy tự hào vì đã góp một phần nhỏ để cùng nâng bước em thơ đến trường”.

Trên địa bàn TP Quảng Ninh, cuối tháng 8 vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn làm ngập úng, sạt lở tại một số địa bàn. Trong lúc nhân dân gặp thiên tai, lũ lụt, LLVT TP Quảng Ninh khẩn trương triển khai phương án ứng phó, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ CHQS TP Quảng Ninh có mặt tại hiện trường, yêu cầu LLVT xã Hoành Mô tổ chức cảnh giới nghiêm ngặt khu vực gần 100m bờ kè tại cửa khẩu Hoành Mô bị sạt lở do nước chảy xiết; đồng thời chỉ đạo Ban CHQS xã Hoành Mô di dời người và tài sản của 3 hộ dân bị nước dâng cao cô lập, 2 hộ dân bị đất sạt lở sát móng nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sự có mặt kịp thời của LLVT TP Quảng Ninh đã giúp người dân giảm thiệt hại, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Còn rất nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả của LLVT Quân khu 3 khi đồng hành với nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh và thiên tai... Sự gắn kết chặt chẽ giữa LLVT Quân khu 3 với đồng bào các dân tộc trên địa bàn đóng quân đã thể hiện bản chất của Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và phục vụ, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới trong lòng nhân dân.

Triển khai Chỉ thị 676 vào thực tiễn tại LLVT Quân khu 3 là một minh chứng sinh động, bởi: Khi nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn liền với sự tận tụy, nêu gương của đội ngũ cán bộ, sức mạnh sẽ được nhân lên gấp bội. Từ những mô hình sáng tạo, cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp đến hình ảnh người chiến sĩ sát cánh cùng nhân dân vượt qua hoạn nạn, tất cả đã khắc họa đậm nét phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Giữ gìn và lan tỏa những giá trị ấy là nền tảng vững chắc để LLVT Quân khu 3 mãi xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.