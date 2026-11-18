Tiên phong dám nghĩ, dám làm

Đến Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu 3, chúng tôi ấn tượng với những cán bộ chỉ huy thân thiện, niềm nở. Trò chuyện với cán bộ nơi đây, chúng tôi được biết, năm 2026, cùng với nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 4 đã chỉ đạo làm tốt hoạt động sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ. Một trong những cán bộ trẻ có thành tích về sáng kiến của đơn vị là Trung úy Nguyễn Chí Thanh, Trợ lý chính trị Tiểu đoàn 4, tác giả sáng kiến đoạt giải B cấp Quân khu mang tên “Mô hình ứng dụng mã QR trong giáo dục kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ phân đội tại Trường Quân sự Quân khu 3”.

Sáng kiến “Mô hình ứng dụng mã QR trong giáo dục kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ phân đội tại Trường Quân sự Quân khu 3”.

Mô hình sáng kiến có thiết kế đẹp và mang dấu ấn riêng của Trường Quân sự Quân khu 3, nhỏ gọn, dễ sử dụng, dễ vận chuyển; gồm các bộ phận khung, đế và nội dung tích hợp mã QR. Trên bề mặt mô hình, các quan điểm giáo dục của Quân khu, nhà trường và nội dung về kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ phân đội được trình bày khoa học, ngắn gọn, gắn với các mã QR chứa nhiều dạng học liệu như văn bản, hình ảnh, video... Quét các mã QR bằng thiết bị thông minh, người học có thể truy cập các nội dung, nhanh chóng nghiên cứu và lựa chọn phương án xử lý tình huống phù hợp. Trung úy Nguyễn Chí Thanh chia sẻ về lý do khởi tạo sáng kiến này: “Cán bộ phân đội là lực lượng trực tiếp quản lý, chỉ huy bộ đội, thường xuyên phải giải quyết nhiều tình huống phát sinh trong huấn luyện, quản lý bộ đội và sinh hoạt hằng ngày nên kỹ năng xử lý tình huống cần được rèn luyện thường xuyên. Bên cạnh các phương pháp học tập truyền thống, việc sử dụng mã QR tích hợp nhiều nội dung, hình thức học liệu trong một mô hình có tính cơ động cao giúp người học nghiên cứu, vận dụng kiến thức một cách chủ động, dễ dàng. Từ đó, khả năng phân tích, xử lý tình huống của người chỉ huy ở đơn vị cũng như hiệu quả giáo dục, đào tạo được nâng cao”.

Ở Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, cán bộ thường xuyên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Một sáng kiến giúp nâng cao chất lượng huấn luyện dã ngoại, diễn tập đã được thử nghiệm và áp dụng thành công tại Tiểu đoàn 9 là máy phát điện mi ni dùng trong dã ngoại, do Thiếu tá Lê Quang Anh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 nghiên cứu, chế tạo. Thiết bị cung cấp nguồn điện để sạc các máy thông tin, chạy các thiết bị tạo giả âm thanh trong huấn luyện dã ngoại, diễn tập dài ngày. Vận hành dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ, với cấu tạo đơn giản, dễ lắp đặt, thiết bị có thể áp dụng tại nhiều đơn vị trong toàn quân. Trung tá Trần Văn Hương, Phó chính ủy Trung đoàn 43 cho biết: “Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị ghi nhận 45 đề tài, sáng kiến khoa học, trong đó có 6 sáng kiến đoạt giải A cấp Quân khu. Các ý tưởng góp phần cải tiến mô hình, học cụ, trang thiết bị phục vụ huấn luyện, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, quản lý bộ đội và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật”.

Mỗi đề tài, sáng kiến là một sản phẩm của trí tuệ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, góp phần giải quyết những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Cán bộ nêu gương, tình thương và trách nhiệm

Về các đơn vị ở Quân khu 3, cùng sinh hoạt với đồng đội, chúng tôi được nghe, chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình đoàn kết, yêu thương cán-binh. Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sinh hoạt thường ngày, đặc biệt là khi đồng đội gặp khó khăn trong cuộc sống, tình cảm ấy càng được nuôi dưỡng, bồi đắp và lan tỏa.

Ở Đại đội Kho Kỹ thuật, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Sư đoàn 395, các chiến sĩ trẻ kể về hoàn cảnh của Hạ sĩ Xa Long Vũ, chiến sĩ Tiểu đội Vệ binh 3. Mới đây, khi vụ sạt lở đất vào rạng sáng 17-9-2026 tại quê hương xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ làm sập tường nhà và vùi lấp, cướp đi sinh mạng bà và bố mẹ của đồng chí Xa Long Vũ. Sự ra đi đột ngột của những người thân là nỗi đau, mất mát quá lớn với Xa Long Vũ-người con duy nhất của gia đình. Đại tá Lê Hồng Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 395 trực tiếp cùng với cán bộ đơn vị đưa đồng chí Vũ về quê Đà Bắc chịu tang bà và bố mẹ; thăm hỏi, động viên gia đình. Sư đoàn 395 đã phát động quyên góp nội bộ và huy động được số tiền hơn 200 triệu đồng, góp phần giúp chiến sĩ trẻ vượt qua nỗi đau, nhanh chóng ổn định tâm lý, cuộc sống.

Kể về tình cảm của đơn vị dành cho gia đình, Hạ sĩ Xa Long Vũ xúc động chia sẻ: “Trong lúc mất mát, đau thương, tôi nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời của thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 3, các cơ quan chức năng Quân khu 3 và chỉ huy các cấp ở Sư đoàn 395. Tình đồng chí, đồng đội sâu nặng, quý báu ấy là điểm tựa vững chắc để tôi vượt qua nỗi đau tưởng như không gì bù đắp được. Đó chính là động lực để tôi nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ lòng quan tâm của cấp trên và đồng đội”.

Những câu chuyện về tình đồng chí, đồng đội tiếp nối khi chúng tôi đến Lữ đoàn Pháo binh 454, Quân khu 3. Hạ sĩ Nguyễn Văn Hoàn, Khẩu đội 3, Trung đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 2 được Đại úy Nguyễn Gia Thăng, Chính trị viên Đại đội 3 quan tâm, động viên sâu sát, kịp thời khi chiến sĩ Hoàn gặp nhiều khó khăn do bố mất sớm, mẹ già yếu, anh trai bị nạn.

Ở Trung đoàn 244, Bộ CHQS TP Quảng Ninh, Đại úy Nguyễn Văn Ngoan, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 được cấp trên tạo điều kiện, đồng đội hỗ trợ công việc để đồng chí có thời gian hơn trong việc chăm sóc các con đau ốm, hoàn cảnh gia đình vất vả. Thượng tá Nguyễn Đình Cường, Chính ủy Trung đoàn 244 cho rằng: “Cán bộ, đảng viên đơn vị luôn chủ động, gương mẫu trong lời nói và hành động, tạo cho bộ đội niềm tin, chia sẻ những khó khăn trong công tác và cuộc sống. Từ đó, giải quyết những vấn đề nảy sinh, định hướng nhận thức và hành động cho bộ đội một cách đúng đắn, phù hợp”.

Để tiếp tục giữ vững, tô thắm và lan tỏa giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, góp phần quan trọng xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó chính ủy Quân khu 3 nhấn mạnh: “Đội ngũ cán bộ, đảng viên Quân khu 3, nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu cần phát huy vai trò nêu gương theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “cán bộ, đảng viên có chức vụ càng cao càng phải mẫu mực về phẩm chất và năng lực, lời nói và hành động”, “nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói, đã nói là làm”, “nói ít, làm nhiều”... Đồng thời, duy trì thường xuyên việc đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT Quân khu, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất, hiệu quả”.

(còn nữa)