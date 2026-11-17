Quá trình khảo sát tại một số đơn vị đóng quân trên địa bàn Quân khu 3, chúng tôi nhận thấy việc quán triệt Chỉ thị 676 được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, quán triệt sâu sắc, chỉ đạo sát sao gắn với triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả.

Quán triệt sâu, chỉ đạo sát

Hơn 8 thập niên qua, văn hóa Bộ đội Cụ Hồ đã bồi đắp và định hình hệ giá trị đạo đức đặc trưng của quân nhân cách mạng: Trung thành với Tổ quốc, với Đảng, tận tụy với nhân dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...

Với đặc thù đóng quân trải rộng từ đồng bằng, đô thị, ven biển đến miền núi, biên giới, hải đảo, LLVT Quân khu 3 luôn gắn việc phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ với nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình khảo sát tại một số đơn vị trên địa bàn Quân khu 3, điều chúng tôi quan tâm là làm sao để các cán bộ, chiến sĩ thực sự thấm nhuần những nội dung cốt lõi của Chỉ thị 676, cụ thể hóa thành những mô hình, việc làm cụ thể?

Chia sẻ về vấn đề này, Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó chính ủy Quân khu 3 cho biết: “Điều quan trọng là phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và truyền thống anh hùng của Quân đội, Quân khu và các địa phương. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền, phát huy tốt vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các thiết chế văn hóa ở đơn vị để bộ đội dễ hiểu, dễ thực hiện. Việc triển khai Chỉ thị 676 phải cụ thể hóa bằng những mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 454 giao lưu văn nghệ trong thực hiện Phong trào "3 tiên phong quyết thắng", xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Để cụ thể hóa Chỉ thị 676, Đảng ủy Quân khu 3 đã ban hành Nghị quyết số 620-NQ/ĐU về phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới trong LLVT Quân khu. Cùng với đó, Đảng ủy Quân khu 3 giao Cục Chính trị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức biên soạn những chuyên đề về giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ, đưa vào chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng. Xây dựng hệ thống tiêu chí về phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới bảo đảm sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Trong đó yêu cầu hằng năm, 100% cơ quan, đơn vị duy trì 1 mô hình tiêu biểu; mỗi cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng mới hoặc nâng cao chất lượng ít nhất 1 mô hình sáng tạo, hiệu quả, có khả năng nhân rộng...

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 3, trên cơ sở nội dung chuyên đề, các đơn vị biên soạn bài giảng dạy chính trị phù hợp với từng đối tượng, gắn với việc quán triệt giáo dục thường xuyên, trọng tâm là: Đặc trưng cơ bản của giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ; nội dung phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới... Bên cạnh đó, các đơn vị trong Quân khu thường xuyên củng cố, làm mới hệ thống pa nô, bảng tin; hộp sách, báo thao trường, màn hình LED, hệ thống truyền thanh nội bộ. Bảo tàng, phòng truyền thống, phòng Hồ Chí Minh, thư viện, phòng đọc được Quân khu và các đơn vị tích cực sưu tầm, trưng bày hiện vật phục vụ nghiên cứu, học tập, nâng cao hiệu quả tuyên truyền học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Đưa nghị quyết xuống thao trường

Để "thực mục sở thị" việc triển khai Chỉ thị 676 xuống các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu 3, khi có mặt tại Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 454, chúng tôi cảm nhận rõ khí thế trong Phong trào Thi đua Quyết thắng. Với đặc thù là đơn vị sẵn sàng chiến đấu, yêu cầu nhiệm vụ, cường độ huấn luyện rất cao, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ đột xuất, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 2 luôn coi trọng giữ vững, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Trung tá Cao Văn Việt, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 cho biết: “Để phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ, Tiểu đoàn gắn các chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới với việc rèn luyện, huấn luyện, chấp hành kỷ luật và ứng xử hằng ngày. Đồng thời xây dựng, triển khai mô hình “Mỗi ngày một việc tốt-Mỗi tuần một chuyển biến-Mỗi tháng một điển hình”. Qua đó, Tiểu đoàn kịp thời phát hiện, lan tỏa sâu rộng gương người tốt-việc tốt, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ”.

Chiến sĩ Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 rèn luyện thể lực.

Đảng ủy Lữ đoàn 454 đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ-ĐU ngày 9-7-2026 về phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới trong đơn vị. Đến nay, Lữ đoàn đã tổ chức 3 đợt quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch cho cán bộ, đảng viên, quần chúng... Đại tá Lê Văn Đang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn nhận định: “Chuyển biến bước đầu nổi bật là cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn có nhận thức đầy đủ về chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, tích cực đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đơn vị đoàn kết, thống nhất; chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được nâng lên rõ rệt, không để xảy ra vi phạm phải xử lý... Lữ đoàn được đề nghị Cờ thi đua của Quân khu 3 trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026”.

Tại Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu 3, việc tuyên truyền phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ được triển khai dễ hiểu. Một trong những cách tuyên truyền hiệu quả là thông qua bảng tin thi đua quyết thắng của đơn vị. Trên nền khẩu hiệu “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, quyết thắng”, đơn vị cập nhật những thông tin nổi bật, kết quả phong trào thi đua, nhận xét ưu điểm, hạn chế và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Thượng tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên Tiểu đoàn 4 cho biết: “Với đặc thù là đơn vị đào tạo cho nhiều đối tượng, từ chiến sĩ mới tới khẩu, tiểu đội trưởng, thời gian qua, Tiểu đoàn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm và giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh. Khi nắm bắt được tâm lý học viên, chiến sĩ kịp thời, cán bộ sẽ chủ động hơn trong việc đề ra phương pháp giải quyết vấn đề”.

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua, Trường Quân sự Quân khu 3 luôn nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo. Một trong những nét nổi bật của quá trình cụ thể hóa Chỉ thị 676 tại Trường Quân sự Quân khu 3 là sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với rèn luyện, giữa xây dựng môi trường văn hóa với phát huy vai trò tự giáo dục của mỗi cá nhân. Nhà trường chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông qua các diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, tận dụng mạng xã hội để lan tỏa những sản phẩm số về giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ.

Đại tá Nguyễn Quang Trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 3 cho biết: “Nhà trường đã thực hiện hiệu quả các phong trào như: “Giáo viên 3 nhất”; “Giờ học thanh niên tự quản”; “Đôi bạn cùng tiến”; “Chi đoàn không khói thuốc”... Thông qua các phong trào, mỗi tập thể, cá nhân đều xác định rõ nội dung phấn đấu, đăng ký chỉ tiêu rèn luyện và lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo phẩm chất, năng lực của mình”.

(còn nữa)