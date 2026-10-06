Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

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Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình đã đẩy mạnh quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam gắn kết chặt chẽ với thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp.

Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 2136/QĐBCT, công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Lễ công bố sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 16/10/2026 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”.

Ưu tiên năng lực đổi mới sáng tạo

Báo cáo của Brand Finance ghi nhận giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đạt 462,279 tỷ USD (tăng 45,14% so với năm 2020), đứng thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng. Giai đoạn 2020-2026 chứng kiến sự bứt phá khi tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% lên 50%. Những con số này khẳng định tiềm lực mạnh mẽ và sự trưởng thành vượt bậc của thương hiệu Việt Nam. Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam sau 23 năm triển khai đã thật sự góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng những thương hiệu mạnh, đưa trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo Việt Nam đến với thị trường quốc tế.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam sau 23 năm triển khai đã thật sự góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng những thương hiệu mạnh, đưa trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo Việt Nam đến với thị trường quốc tế.

Thay mặt Ban Thư ký Chương trình, Phó Cục trưởng Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) Hoàng Minh Chiến cho biết: Đáp ứng bối cảnh mới, hệ thống tiêu chí của Kỳ xét chọn sản phẩm Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 (năm 2026) gia tăng đáng kể yêu cầu đối với năng lực đổi mới sáng tạo. Trong thang điểm 1.000, nhóm tiêu chí này được điều chỉnh tăng từ 180 lên 300 điểm (chiếm 30% tổng điểm). Thay đổi mang tính chiến lược này khẳng định tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, bảo hộ tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh cùng phát triển nguồn nhân lực; bảo đảm việc xét chọn gắn liền chất lượng sản phẩm với khả năng đổi mới và vị thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp.

Trải qua quy trình xét chọn chặt chẽ, khách quan và minh bạch, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đã chính thức được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Các thương hiệu được vinh danh trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng yếu: chế biến chế tạo, nông sản thực phẩm, y dược, tài chính, công nghệ viễn thông và logistics-dịch vụ. Độ phủ sâu rộng này khẳng định vị thế thương hiệu Việt đang lan tỏa mạnh mẽ, từ sản xuất chế tạo đến dịch vụ hiện đại, từ thế mạnh truyền thống đến mũi nhọn công nghệ cao.

Danh hiệu Thương hiệu quốc gia không dừng lại ở sự ghi nhận, mà là bảo chứng cho chất lượng và sức lan tỏa của thương hiệu Việt. Tham gia xét chọn vừa là dịp để doanh nghiệp hoàn thiện năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và bảo hộ tài sản trí tuệ, vừa là cam kết trách nhiệm với niềm tin của người tiêu dùng. Mặt khác, danh hiệu đạt được không chỉ là vinh dự, mà còn đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, đẩy mạnh đầu tư chiều sâu cho công nghệ, nguồn nhân lực và phát triển bền vững để mỗi sản phẩm mang biểu trưng quốc gia luôn song hành cùng giá trị thực chất.

Đưa thương hiệu Việt vươn xa

Tự hào lần thứ 5 liên tiếp có 5 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, Giám đốc miền bắc Công ty Yến sào Khánh Hòa Nguyễn Mạnh Thắng cho biết: Công ty đã tập trung nâng cao chất lượng gắn với định hướng sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, dùng bao bì thân thiện môi trường và loại bỏ hoàn toàn chất bảo quản trong sản phẩm. Song song đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư khoa học, công nghệ vào chế biến, kiểm soát chất lượng; tăng cường chuyển đổi số, tích hợp AI và các nền tảng quản trị từ khâu sản xuất tới phân phối; đồng thời, tích cực nghiên cứu, phát triển dòng sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước và quốc tế.

Đánh giá dấu mốc sở hữu 2 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, Tổng Giám đốc Công ty Thép Miền Nam (VNSTEEL) Lê Việt khẳng định: Thương hiệu quốc gia không phải đích đến, mà là vạch xuất phát cho những chuẩn mực cao hơn. Với Thép Miền Nam, danh hiệu này là động lực để doanh nghiệp tiếp tục tối ưu sản xuất, giảm phát thải và kiên định theo đuổi con đường sản xuất thép xanh, bền vững. Chúng tôi kỳ vọng mỗi khi thấy biểu tượng /V/ của Thép Miền Nam, khách hàng không chỉ an tâm về chất lượng thép hàng đầu, mà còn cảm nhận tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Thứ trưởng Công thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh vai trò chiến lược của Thương hiệu quốc gia trong việc định vị bản sắc và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thời gian tới, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa trong xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết với các hoạt động ngoại giao kinh tế, hợp tác quốc tế. Qua đó, mỗi thương hiệu Việt vươn xa sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và sáng tạo.

Nhằm tạo bệ phóng vững chắc cho doanh nghiệp, Bộ Công thương sẽ tăng cường phối hợp các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ doanh nghiệp sau vinh danh về bảo hộ thương hiệu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và mở rộng thị trường. Đồng thời, các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia cũng cần phát huy tốt vai trò dẫn dắt, khẳng định vị thế bằng chất lượng vượt trội, uy tín kinh doanh và trách nhiệm xã hội.