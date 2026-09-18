Phát huy giá trị tư tưởng của lãnh tụ lịch sử Fidel Castro tại Việt Nam

Quang cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, đại diện đại sứ quán các nước Mỹ Latinh tại Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học, cựu sinh viên, học viên Việt Nam từng học tập tại Cuba và học viên Cuba tại Việt Nam; đại diện các học viện, trường đại học, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Cuba và doanh nghiệp Cuba đang hoạt động tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, Chủ tịch Fidel Castro đã để lại cho dân tộc Cuba, dân tộc Việt Nam, các dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhân loại tiến bộ ở Mỹ Latinh và trên thế giới một hệ giá trị lý luận có ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt là tư tưởng của vị lãnh tụ lịch sử Cuba. Đây là nền tảng tư tưởng được kết tinh từ lịch sử đấu tranh cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc của dân tộc Cuba cũng như các dân tộc Mỹ Latinh và thế giới, gắn với những tên tuổi như Saint Martin, Simon Bolivar, Jose Marti. Hệ tư tưởng này được hình thành và phát triển dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời kế thừa tư tưởng của các nhà lãnh đạo lịch sử trong cuộc đấu tranh chống ách cai trị của thực dân Tây Ban Nha giai đoạn 1868 - 1898. Những nền tảng tư tưởng đó đã được Chủ tịch Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo Cuba vận dụng vào thực tiễn đấu tranh cách mạng, góp phần giúp nhân dân Cuba đạt được nhiều thành tựu quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Cuba đã hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng dân tộc dân chủ và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đồng thời phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển đất nước.

GS, TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thảo.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi nhấn mạnh, hội thảo là dịp tri ân những đóng góp của Chủ tịch Fidel Castro đối với sự phát triển của cách mạng Cuba, quan hệ Việt Nam - Cuba, cũng như đối với các dân tộc yêu chuộng hòa bình ở Mỹ Latinh và trên thế giới; đồng thời là diễn đàn để hai Đảng, hai nước tiếp tục làm sâu sắc những giá trị lý luận mà Chủ tịch Fidel Castro để lại, tạo cơ sở để các nhà quản lý, hoạch định chiến lược, chính sách, chuyên gia, nhà khoa học và những người hoạt động thực tiễn hiểu rõ hơn về hệ tư tưởng của lãnh tụ lịch sử Fidel Castro.

Theo Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ năm 1973, chuyến thăm đầu tiên của Fidel Castro tới Việt Nam và một thập kỷ kể từ khi vị lãnh tụ qua đời, nhưng tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba vẫn ngày càng sâu sắc. Khoảng cách địa lý, khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và thời gian không làm phai nhạt tình cảm đó.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu tại hội thảo.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho rằng, một thế kỷ sau ngày sinh của Fidel Castro, cuộc đời và sự nghiệp của Người vẫn được nhân dân Cuba và bạn bè quốc tế ghi nhớ. Việt Nam là đất nước mà Fidel Castro luôn dành tình cảm đặc biệt và nhiều tâm huyết trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Trong bối cảnh Cuba hiện nay còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ sự trân trọng đối với tình đoàn kết, sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Cuba. Theo Đại sứ, tình cảm đó là nguồn động viên quý báu đối với nhân dân Cuba, đồng thời cho thấy sức sống bền chặt của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Fidel Castro; vai trò của Người đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Cuba; những nội dung cốt lõi trong tư tưởng của lãnh tụ lịch sử Fidel Castro từ lý luận đến thực tiễn; triển vọng hợp tác, nghiên cứu, trao đổi lý luận về tư tưởng Hồ Chí Minh tại Cuba và tư tưởng của lãnh tụ lịch sử Fidel Castro tại Việt Nam trong thời gian tới.

Các học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và những người hoạt động trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục nghiên cứu, phát huy những giá trị tư tưởng của lãnh tụ lịch sử Fidel Castro tại Việt Nam và các quốc gia yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Kết quả của hội thảo sẽ được tổng hợp, chắt lọc trong báo cáo trình cơ quan có thẩm quyền của hai nước, góp phần cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu, vận dụng và phát huy giá trị tư tưởng của lãnh tụ lịch sử Fidel Castro trong thời gian tới.