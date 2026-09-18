Phát huy giá trị Từ bi - Trí tuệ, đồng hành xây dựng TP. Huế văn minh, hiện đại, giàu bản sắc

Lãnh đạo thành phố trao hoa đến Đại hội

Đánh dấu mốc phát triển mới của Phật giáo Huế

Tham dự và chứng minh Đại hội, về phía Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, cùng Chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế và đông đảo tăng ni, phật tử.

Về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Về phía lãnh đạo thành phố Huế có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế; đồng chí Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế; đồng chí Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Thành phố Huế là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng, nơi hội tụ nhiều di sản văn hóa đặc sắc. Trong dòng chảy ấy, Phật giáo giữ một vị trí hết sức đặc biệt. Trải qua nhiều thế kỷ gắn bó, Phật giáo Huế không chỉ hòa quyện sâu sắc vào văn hóa, nếp sống và cốt cách con người cố đô mà còn là nguồn lực tinh thần, văn hóa quan trọng đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, phát huy tinh thần "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế cùng toàn thể tăng ni, phật tử đã triển khai nhiều hoạt động Phật sự thiết thực. Công tác tổ chức Giáo hội tiếp tục được củng cố; việc đào tạo tăng tài, hoằng pháp được chú trọng; nhiều di sản và cơ sở tự viện được tôn tạo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người dân.

Đặc biệt, tinh thần từ bi, phụng sự nhân sinh được thể hiện rõ nét qua các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, chăm lo cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí thực hiện trong nhiệm kỳ đạt gần 100 tỷ đồng.

Tăng ni và phật tử Huế luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ môi trường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phật giáo Huế có 1 chức sắc trúng cử đại biểu HĐND thành phố và 26 chức sắc trúng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Lan tỏa giá trị Từ bi - Trí tuệ - Hòa hợp

Ra mắt 104 thành viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031

Phát biểu thay mặt lãnh đạo thành phố tại Đại hội, đồng chí Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế, Chư tôn đức tăng ni và đồng bào phật tử trong nhiệm kỳ qua; đồng thời gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương GHPGVN đối với các hoạt động Phật sự trên địa bàn.

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ IX diễn ra vào thời điểm thành phố Huế bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và khát vọng lớn, đồng chí Hà Văn Tuấn kỳ vọng, Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026 - 2021 sẽ tiếp tục suy cử những vị có đủ uy tín, trí tuệ, đạo hạnh và năng lực để lãnh đạo Giáo hội ngày càng vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố gửi gắm niềm tin: “Lãnh đạo thành phố mong muốn Phật giáo Huế, với truyền thống và vị thế đặc biệt của mình, tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, đem những giá trị Từ bi - Trí tuệ - Hòa hợp - Vị tha lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong đời sống xã hội; chung tay chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn di sản văn hóa, góp phần xây dựng con người Huế nhân ái, nghĩa tình và cùng đưa Huế trở thành thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, phát triển bền vững”.

Trao tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết đến Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế

Đồng chí cũng khẳng định, lãnh đạo thành phố Huế sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động tôn giáo của Giáo hội và tăng ni diễn ra đúng Hiến chương và quy định pháp luật, nhằm phát huy tối đa các nguồn lực Phật giáo cho sự nghiệp xây dựng quê hương.

Đại hội tiến hành suy cử 104 thành viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031. Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố được suy cử làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, đoàn kết và trang nghiêm, Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công viên mãn.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã trao tặng khen thưởng đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự giai đoạn 2022 - 2027; Ban Trị sự GHPGVN thành phố trao 5 nhà Đại đoàn kết cho các địa phương với giá trị 500 triệu đồng.