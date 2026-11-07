Phát huy giá trị Phật giáo, góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh, hạnh phúc

Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức giáo phẩm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội.

Khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa đạo pháp và dân tộc

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử, đất nước Việt Nam đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, bằng ý chí, nghị lực và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp xứng đáng của các tổ chức tôn giáo, các chức sắc tôn giáo đã chung sức, đồng lòng vì sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, với triết lý “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác” và truyền thống “Hộ quốc, an dân”, Phật giáo đã được đông đảo người dân đón nhận, tin theo; có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Với đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp nối truyền thống, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa đạo pháp và dân tộc.

Giáo hội là tổ chức thành viên tin cậy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.

Đánh giá kết quả hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Giáo hội đã có nhiều nỗ lực, thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch đề ra; hoạt động tôn giáo ổn định, tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phiên toàn thể Đại hội.

Đặc biệt, Giáo hội đã nhanh chóng, linh hoạt, sáng tạo trong ổn định tổ chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống ma túy, tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, dịch bệnh.

Cùng với đó, Giáo hội và Tăng ni, Phật tử đã tích cực tham gia các hoạt động y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp xã hội, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Hoạt động đối ngoại Phật giáo ngày càng được mở rộng, tăng cường tham gia các tổ chức quốc tế, phát triển các hội Phật tử người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại tôn giáo, khẳng định tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tốt đẹp, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng ni, Phật tử cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước

Đề cập chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn giáo, tự do tín ngưỡng và đoàn kết tôn giáo. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Tôn chỉ mục đích của đạo Phật nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Đặc biệt, ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Phiên toàn thể Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo; bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đúng Hiến chương và điều lệ của các tôn giáo được Nhà nước công nhận.

Qua đó, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo đời sống nhân dân; tạo điều kiện để đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính, làm tròn bổn phận công dân đối với Tổ quốc.

Nhấn mạnh Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Giáo hội lựa chọn chủ đề Đại hội là “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Đoàn Tăng ni Phật tử chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Theo Chủ tịch Quốc hội, chủ đề này phù hợp với tình hình thế giới, khu vực và đất nước trong giai đoạn phát triển mới, khi đang diễn ra những chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, phương thức quản lý, kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể Giáo hội để khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, cần xây dựng tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm, vững mạnh, phát triển; suy tôn, suy cử các vị lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự là những người tiêu biểu về đạo hạnh và năng lực. Đồng thời, tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, khẳng định vị thế của tổ chức Phật giáo duy nhất ở Việt Nam đại diện cho Tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tập trung chỉ đạo, tập hợp, đoàn kết Tăng ni, Phật tử Việt Nam thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần tích cực vào đoàn kết, hòa hợp dân tộc và thiết thực bảo vệ hòa bình thế giới.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các vị chức sắc và đồng bào các tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng đất nước; sẵn sàng đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các địa phương thường xuyên quan tâm, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo; hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động tốt đời, đẹp đạo, với đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Nhiệm kỳ mới hướng đến phụng sự nhân sinh

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ IX, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, chủ động thích ứng, triển khai các hoạt động Phật sự và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Nổi bật là việc tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 tại TP.HCM, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và năng lực hội nhập quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Việc cung rước và tôn trí Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ tại Việt Nam đã thu hút hơn 17 triệu lượt Tăng ni, tín đồ Phật tử và nhân dân chiêm bái. Giáo hội cũng hoàn thành tâm nguyện cung rước Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức về an trí tại tháp Đa Bảo, Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM.

Tăng ni, Phật tử cả nước đã tích cực tham gia cứu trợ thiên tai, chăm sóc người yếu thế, hỗ trợ đồng bào khó khăn và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng trị giá trên 7.500 tỷ đồng, thể hiện sinh động tinh thần từ bi, cứu khổ và phụng sự nhân sinh của đạo Phật.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định mục tiêu xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của Tăng ni làm nền tảng, lấy hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Giáo hội xác định trọng tâm là tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, giữ gìn giới luật và đạo hạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị Giáo hội và trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng thời, đổi mới phương thức hoằng pháp, đưa những giá trị từ bi, trí tuệ và tỉnh thức của đạo Phật vào đời sống; quan tâm giáo dục đạo đức, chăm sóc đời sống tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng nhân ái.

Giáo hội cũng chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam; đẩy mạnh nghiên cứu Phật học, mở rộng hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân dịp Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội; trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.