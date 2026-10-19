Phát huy giá trị những 'bông hồng thép' trên thương trường

Bản lĩnh tạo dựng giá trị

Theo Hoa hậu Hoàng Thu Thủy - Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025, nữ doanh nhân ngày nay đảm nhận nhiều vai trò trong hoạt động kinh tế, từ trực tiếp điều hành doanh nghiệp đến thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng quản trị và mở rộng thị trường. Sự hiện diện của phụ nữ trong các lĩnh vực như tài chính, bảo hiểm, sản xuất, công nghệ và thương mại quốc tế cho thấy năng lực của họ ngày càng được phát huy trên nhiều phương diện của nền kinh tế.

Hoa hậu Thu Thủy cho rằng, thế mạnh của nhiều nữ doanh nhân nằm ở khả năng kết hợp tư duy chiến lược với sự thấu hiểu con người. Doanh thu và lợi nhuận là những thước đo quan trọng trong kinh doanh, song sự phát triển lâu dài còn phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ, niềm tin của khách hàng và quan hệ hợp tác với đối tác. Khi xác định rõ mục tiêu, tổ chức nguồn lực hiệu quả và lựa chọn hướng đi phù hợp, nữ doanh nhân có thể nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo thêm giá trị cho người lao động và cộng đồng.

Luật sư Trần Thị Trà My - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội nhấn mạnh vai trò của nữ doanh nhân trong xây dựng văn hóa kinh doanh có trách nhiệm. Điều này thể hiện qua sự chặt chẽ trong từng hợp đồng, tinh thần giữ chữ tín và sự quan tâm đến quyền lợi người lao động. Những cách làm ấy giúp họ tạo dựng niềm tin với khách hàng, đối tác, đồng thời xây dựng nền tảng cho doanh nghiệp phát triển ổn định và lâu dài.

Theo Luật sư Trà My, nữ doanh nhân còn khẳng định bản lĩnh qua tư duy độc lập, khả năng đánh giá vấn đề khách quan và tinh thần trách nhiệm trước mỗi quyết định. Trong lĩnh vực pháp lý, điều đó thể hiện ở việc phân tích thấu đáo cơ hội, rủi ro và giữ vững nguyên tắc chuyên môn, kể cả khi ý kiến tư vấn chưa hoàn toàn phù hợp với mong muốn của khách hàng. Trong kinh doanh, sự tỉnh táo giúp người lãnh đạo cân nhắc lợi ích trước mắt với mục tiêu dài hạn, lựa chọn phương án thận trọng khi cần thiết để bảo đảm chất lượng và gìn giữ uy tín doanh nghiệp.

Với nhà thiết kế Hoàng Ly - Chủ tịch Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam, Giám đốc Công ty Thời trang Hoàng Ly Fashion, sức sáng tạo, sự bền bỉ và khả năng đưa những giá trị riêng vào hoạt động kinh doanh là những yếu tố làm nên dấu ấn của nữ doanh nhân. Theo nhà thiết kế, sự tinh tế, khả năng kết nối và tinh thần trách nhiệm, khi kết hợp với tư duy chiến lược và năng lực điều hành, sẽ giúp nữ doanh nhân tạo dựng bản sắc riêng cho doanh nghiệp.

Nhà thiết kế Hoàng Ly cũng nhấn mạnh, bản lĩnh của nữ doanh nhân thể hiện ở việc dám quyết định, chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và chủ động tìm hướng đi khi gặp khó khăn. Trên thương trường nhiều cạnh tranh, sự kiên trì cần đi cùng khả năng nhìn nhận thực tế và linh hoạt điều chỉnh cách làm. Nhờ đó, phụ nữ có thể đưa ý tưởng vào thực tiễn, tạo ra giá trị từ năng lực sáng tạo và từng bước khẳng định vị thế trong kinh doanh.

Tạo động lực để nữ doanh nhân bứt phá

Để phát huy năng lực của nữ doanh nhân, việc tạo lập môi trường kinh doanh công bằng và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực là những yêu cầu quan trọng. Theo Luật sư Trà My, năng lực của nữ doanh nhân cần được đánh giá dựa trên chuyên môn, hiệu quả công việc và trách nhiệm trong kinh doanh, thay vì những khuôn mẫu về giới. Khi được trao cơ hội bình đẳng, phụ nữ sẽ có thêm điều kiện đảm nhận những vị trí quan trọng, chủ động ra quyết định và định hướng sự phát triển của doanh nghiệp.

Hoa hậu Hoàng Thu Thủy - Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025. (Ảnh: NVCC)

Một trong những giải pháp thiết thực là tạo thuận lợi cho nữ doanh nhân tiếp cận vốn, thông tin thị trường, công nghệ, kiến thức quản trị và dịch vụ tư vấn phù hợp, nhất là những người mới khởi nghiệp hoặc điều hành doanh nghiệp nhỏ. Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội cho rằng, các hình thức hỗ trợ cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình vận hành và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Đặc biệt, việc tiếp cận kịp thời các dịch vụ tư vấn pháp lý, tài chính sẽ giúp nữ doanh nhân chủ động hơn trong quản trị, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Đồng quan điểm, Hoa hậu Thu Thủy cho rằng, việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo và năng lực điều hành sẽ giúp nữ doanh nhân có thêm nền tảng để phát triển doanh nghiệp. Theo Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025, các chương trình đào tạo cần gắn với thực tiễn kinh doanh, tập trung vào kỹ năng ra quyết định, hoạch định chiến lược, quản lý đội ngũ và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình vận hành. Bên cạnh đó, việc trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các mô hình quản trị hiệu quả sẽ giúp nữ doanh nhân mở rộng góc nhìn, nâng cao năng lực lãnh đạo và thích ứng tốt hơn với những thay đổi của thị trường.

Trong khi đó, theo nhà thiết kế Hoàng Ly, sự đồng hành giữa các nữ doanh nhân cũng mở ra những cơ hội thiết thực trong quá trình phát triển sự nghiệp. Việc chia sẻ kinh nghiệm, thấu hiểu thế mạnh và nhu cầu của nhau tạo cơ sở để hình thành các mối quan hệ hợp tác phù hợp. Từ đó, doanh nghiệp có thể phối hợp trong phát triển sản phẩm, giới thiệu dịch vụ hoặc tiếp cận khách hàng, tận dụng tốt hơn nguồn lực sẵn có và mở rộng hoạt động kinh doanh. Những mối liên kết dựa trên sự tin cậy và lợi ích chung không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh mà còn thúc đẩy hợp tác trong cộng đồng nữ doanh nhân.

Nhà thiết kế Hoàng Ly cũng khuyến khích phụ nữ tin tưởng vào giá trị bản thân, mạnh dạn thử sức với những lựa chọn mới và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Theo bà, sự tự tin, tinh thần dám nghĩ, dám làm cùng khả năng thích ứng trước khó khăn sẽ giúp nữ doanh nhân phát huy thế mạnh, tạo dựng dấu ấn riêng và hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh.

Phát huy nguồn lực của nữ doanh nhân đòi hỏi sự kết hợp giữa nỗ lực hoàn thiện năng lực của mỗi cá nhân với môi trường kinh doanh công bằng và những điều kiện hỗ trợ thiết thực. Khi được trao cơ hội phát triển và ghi nhận dựa trên năng lực, phụ nữ sẽ có thêm điều kiện dẫn dắt doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, tạo việc làm và mở rộng thị trường. Qua đó, không chỉ khẳng định vị thế của phụ nữ trên thương trường mà còn phát huy hiệu quả nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế.