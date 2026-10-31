Phát huy giá trị nguồn quỹ hỗ trợ nông dân

Đại diện Hội Nông dân thành phố khảo sát mô hình sản xuất cây cao su giống tại xã Lộc Quang để hỗ trợ vay vốn.

Không chỉ tháo gỡ khó khăn về vốn, hoạt động hỗ trợ còn khuyến khích bà con đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, hướng đến nền nông nghiệp xanh, an toàn.

Hiệu quả của vốn vay

Từ nguồn vốn vay của quỹ, nhiều hội viên, nông dân đã có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, chăm sóc vườn cây ăn trái hoặc chăn nuôi theo hướng phù hợp với điều kiện gia đình.

Tại phường Dầu Giây, nguồn vốn vay đã được 5 hộ nông dân ở khu phố Lộ 25 sử dụng cải tạo, chăm sóc vườn chôm chôm theo hướng hữu cơ. Từ số vốn 100 triệu đồng/hộ, bà con có điều kiện bổ sung phân bón, cải tạo đất, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm và chủ động hơn trong việc chăm sóc vườn cây.

Theo bà Phạm Thị Kim Loan, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố Lộ 25, qua kiểm tra, giám sát, các hộ đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tập trung đầu tư cho vườn cây chôm chôm. Đáng chú ý, việc chuyển dần sang chăm sóc theo hướng hữu cơ không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh trưởng của cây mà còn mở ra hướng sản xuất bền vững hơn.

“Bà con kỳ vọng với nguồn vốn được hỗ trợ và việc chăm sóc vườn cây bài bản hơn, vụ tới, chôm chôm sẽ cho thu hoạch sớm, trái đạt chất lượng và bán được giá tốt hơn” - bà Loan chia sẻ.

Không chỉ với cây ăn trái, nguồn vốn từ quỹ còn mở ra cơ hội phát triển chăn nuôi cho những hộ có điều kiện phù hợp. Theo ông Hồ Văn Tài, Chủ tịch Hội Nông dân phường Xuân Lộc, nhiều hội viên trên địa bàn đã lựa chọn phương án nuôi dê để phát triển kinh tế gia đình và đã được tiếp cận nguồn vốn từ quỹ. Trong bối cảnh giá dê duy trì ở mức khoảng 160-200 ngàn đồng/kg, người chăn nuôi thêm phấn khởi, có động lực đầu tư đàn, chăm sóc vật nuôi và tính toán mở rộng.

Bên cạnh đó, để nguồn vốn phát huy hiệu quả và được sử dụng đúng mục đích, Ban điều hành quỹ cũng thường xuyên tổ chức thẩm định phương án sản xuất để có sự hỗ trợ kịp thời, phù hợp.

Mới đây, tại xã Xuân Đông, Ban điều hành quỹ đã thẩm định phương án chăn nuôi dê thịt. Đoàn công tác khảo sát điều kiện chuồng trại, nhu cầu đầu tư và khả năng tổ chức sản xuất của các hộ đăng ký, làm cơ sở đánh giá tính khả thi trước khi xem xét hỗ trợ vốn. Việc thẩm định kỹ lưỡng giúp nguồn vốn được phân bổ phù hợp, gắn với nhu cầu và năng lực sản xuất của từng hộ.

Tạo sinh kế cho nông dân

Thời gian qua, quỹ đã trở thành nguồn lực thiết thực giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và từng bước nâng cao thu nhập. Không chỉ hỗ trợ vốn, quỹ còn hướng đến thúc đẩy liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Hội Nông dân thành phố khảo sát mô hình trồng chuối cấy mô tại xã Bàu Hàm để hỗ trợ vốn. Ảnh: Tố Tâm

Ông Nguyễn Bảo Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, Giám đốc quỹ cho hay: Quỹ hỗ trợ vốn cho nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn. Nguồn vốn được phân bổ dựa trên nhu cầu thực tế, tạo điều kiện để nông dân phát triển chăn nuôi, trồng trọt và mở rộng quy mô sản xuất.

Nhiều phương án vay vốn gắn với lợi thế nông nghiệp của từng địa phương đã được quỹ hỗ trợ như: chăm sóc sầu riêng theo hướng hữu cơ tại xã Phú Trung, trồng bưởi theo hướng hữu cơ tại phường Tân Triều, chăn nuôi dê tại xã Xuân Đông… Qua đó, nông dân có thêm nguồn lực đầu tư, cải tiến phương thức sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Ban điều hành quỹ chú trọng thẩm định tính khả thi của phương án, bảo đảm cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích. Đồng thời phối hợp với hội nông dân các xã, phường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn sau giải ngân; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích và chủ động có biện pháp xử lý khi phát sinh rủi ro. Hình thức cho vay theo nhóm hộ cũng góp phần tăng cường sự liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất.

Theo ông Nguyễn Bảo Thái, vốn vay là điều kiện quan trọng giúp nông dân mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và từng bước tiếp cận phương thức sản xuất an toàn. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, bên cạnh nguồn vốn cần tăng cường tập huấn kỹ thuật, cung cấp thông tin thị trường, kết nối tiêu thụ nông sản và khuyến khích nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, chuỗi liên kết sản xuất.

Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố sẽ phát triển quỹ theo hướng ổn định, hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn chính đáng của hội viên, nông dân; đồng thời nâng cao vai trò của quỹ trong hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí, bổ sung nguồn vốn giai đoạn 2027-2030; vận động thêm các nguồn lực hợp pháp; nâng cao chất lượng thẩm định phương án vay và đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ. Công tác kiểm tra, thu hồi và xoay vòng vốn cũng được tăng cường nhằm bảo toàn nguồn lực, tạo cơ hội cho nhiều hội viên tiếp cận vốn.

Mục tiêu của Hội Nông dân thành phố là xây dựng quỹ ngày càng vững mạnh, trở thành một kênh hỗ trợ vốn thiết thực, hiệu quả để hội viên, nông dân phát triển sản xuất, mở rộng liên kết, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Ðến ngày 23-9-2026, tổng nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố hơn 332,2 tỷ đồng. Quỹ cho vay gần 284 tỷ đồng với gần 5,5 ngàn hộ nông dân thông qua hơn 1 ngàn phương án sản xuất theo nhóm hộ.