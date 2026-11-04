Phát huy giá trị nghệ thuật tuồng trong đời sống đương đại
Hướng tới ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp triển khai không gian triển lãm và chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay - Phía sau vàng son, tương lai nào cho Tuồng?” tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-huy-gia-tri-nghe-thuat-tuong-trong-doi-song-duong-dai-246261104121256076.htm