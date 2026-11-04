Phát huy giá trị nghệ thuật tuồng trong đời sống đương đại

Ẩm thực Hà Nội từ lâu đã được biết đến bởi sự phong phú và tinh tế, với nhiều món ăn mang hương vị riêng khó tìm thấy ở nơi nào khác. Có những món ăn chỉ đến Hà Nội thưởng thức trực tiếp, thực khách mới cảm nhận trọn vẹn hương vị đặc trưng. Và bún ốc nguội là một trong những món ăn như thế.