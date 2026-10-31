Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa xứ Quảng, góp phần xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại Đại hội.

Đến dự có TS Phan Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Nhiệm kỳ qua, Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng đã duy trì hoạt động ổn định, khẳng định vai trò quy tụ đội ngũ trí thức qua nhiều công trình khoa học có giá trị học thuật cao. Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo quy mô như: "Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha", "100 năm chữ Quốc ngữ ở Việt Nam", các nghiên cứu về Hoàng Sa, cảng thị cổ Trung Phường, di sản Ma nhai Ngũ Hành Sơn cùng các nhân vật lịch sử tiêu biểu của xứ Quảng...

Nổi bật trong công tác xuất bản, Hội đã chủ trì và phối hợp ra mắt nhiều đầu sách giá trị, xuất bản 27 tập Đặc san Nghiên cứu xứ Quảng. Đặc biệt, Hội đang triển khai đề tài "Lịch sử Đà Nẵng - Từ khởi thủy đến năm 2025" do ThS. Bùi Văn Tiếng và TS Võ Công Trí đồng chủ biên, hiện đã hoàn thành 80% khối lượng công việc với gần 150.000 trang tài liệu gốc. Bên cạnh đó, Hội tích cực tham gia tư vấn, phản biện góp phần bảo tồn và phát huy di sản, đồng thời hiến tặng nhiều tư liệu, bản đồ quý cho Nhà Trưng bày Hoàng Sa...

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội xác định 6 nhóm nhiệm vụ, trong đó, trọng tâm là hoàn thành những công trình lịch sử có giá trị nền tảng, mở rộng không gian nghiên cứu tương ứng với địa giới hành chính mới, tăng cường ứng dụng công nghệ và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức. Song song đó, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, chủ động đóng góp luận cứ khoa học cho các chương trình, đề án về lịch sử, văn hóa, di sản và con người Đà Nẵng, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển...

Phát biểu tại đại hội, đại diện lãnh đạo Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương những đóng góp thiết thực của Hội trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội cần tập trung hoàn thành bộ lịch sử Đà Nẵng; mở rộng không gian nghiên cứu và phát triển hội viên tương ứng với địa giới hành chính mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa tư liệu và tăng cường, đổi mới phương thức giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ...

Đại hội đã bầu BCH Hội Khoa học Lịch sử thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 thành viên; ông Bùi Văn Tiếng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.