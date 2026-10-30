Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa xứ Quảng, góp phần xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Báo cáo tại đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2017 - 2026, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng duy trì hoạt động ổn định, liên tục và đạt nhiều kết quả thiết thực. Hội hiện có 150 hội viên, với 2 chi hội trực thuộc là Chi hội Khoa học lịch sử Người cao tuổi và Chi hội Khoa học lịch sử Hội An.

Hội tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm có giá trị khoa học và thực tiễn. Tiêu biểu là hội thảo “Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha: Quá khứ và hiện tại” năm 2018, thu hút khoảng 100 nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; hội thảo về nghiên cứu, truyền thông, giáo dục quần đảo Hoàng Sa năm 2019; hội thảo quốc tế “100 năm chữ Quốc ngữ ở Việt Nam” năm 2019 và các hoạt động nghiên cứu về cảng thị cổ Trung Phường.

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 Bùi Văn Tiếng phát biểu tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Trong nhiệm kỳ, hội tham gia các hoạt động kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam tại Đà Nẵng, hội thảo kỷ niệm 150 năm ngày sinh Huỳnh Thúc Kháng và tham mưu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lần thứ 5 tại Đà Nẵng ngày 20/6/2019.

Nhiều công trình có giá trị được hội chủ trì hoặc phối hợp thực hiện, như: “Chí sĩ yêu nước Thái Phiên qua các tư liệu mới” (2017), “Cuộc khởi nghĩa vua Duy Tân 1916 qua tài liệu lưu trữ”, “Cuộc kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Đà Nẵng (1858 - 1860)”, “Huyện Hoàng Sa qua tư liệu và hồi ức”, “Huỳnh Ngọc Huệ - Người con ưu tú xứ Quảng” (2019) và tập hồi ký “Sáu mươi năm trên đường cách mạng” của cố đại biểu Quốc hội Lâm Quang Thự.

Từ năm 2017 đến nay, hội xuất bản 27 tập Đặc san Nghiên cứu xứ Quảng, duy trì bình quân 2 số mỗi năm. Đặc biệt, hội đang triển khai đề tài “Lịch sử Đà Nẵng - Từ khởi thủy đến năm 2025”. Đến nay, đề tài hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc, sưu tầm gần 150.000 trang tài liệu, bản đồ và hình ảnh bằng chữ Hán Nôm, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt.

Hội tích cực tham gia tư vấn, phản biện và góp ý các vấn đề liên quan đến lịch sử, văn hóa và di sản. Đồng thời tham gia góp ý về phục dựng Dinh trấn Thanh Chiêm, nghiên cứu đô thị cảng Hội An và cảng thị Trung Phường, bảo tồn các di tích, văn bia liên quan đến Đồn Nhất, Đồn Lệ Sơn, Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, căn cứ cách mạng K20, B1 Hồng Phước và di tích Mẹ Nhu.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Bước vào nhiệm kỳ mới, hội xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: củng cố tổ chức, phát triển hội viên, thu hút các nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên và trí thức trẻ; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tập trung hoàn thành đề tài “Lịch sử Đà Nẵng - Từ khởi thủy đến năm 2025”; phát triển các công trình nghiên cứu, biên soạn và xuất bản, duy trì Đặc san Nghiên cứu xứ Quảng.

Cùng với đó, tổ chức các hội thảo khoa học gắn với những dấu mốc quan trọng; đẩy mạnh chuyển đổi số, phối hợp với Bảo tàng Đà Nẵng và Thư viện Đà Nẵng xây dựng cơ sở dữ liệu lịch sử, đổi mới phương thức phổ biến tri thức, đưa lịch sử đến gần cộng đồng và thế hệ trẻ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển của hội trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng (mới) được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ), mở ra không gian phát triển mới, yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Trong bối cảnh đó, để phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Khoa học Lịch sử thành phố đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Hội cần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học lịch sử, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ phát triển thành phố; bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa và tư vấn chính sách; đổi mới công tác phổ biến, giáo dục lịch sử, đưa tri thức lịch sử đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ; phát huy vai trò thành viên MTTQ Việt Nam thành phố, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Hội tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tổ chức vững mạnh, quy tụ trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ hội viên, nâng cao chất lượng nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn và phổ biến tri thức lịch sử; phát huy tốt vai trò tư vấn, phản biện khoa học, đóng góp thiết thực vào việc gìn giữ bản sắc, phát huy giá trị di sản, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, nhân văn và phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng khóa IV ra mắt đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành khóa IV gồm 15 người, Ban Thường vụ gồm 7 người; ông Bùi Văn Tiếng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031.