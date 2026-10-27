Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, tạo động lực phát triển Thái Nguyên

Các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh: Được thành lập năm 1831 dưới triều vua Minh Mạng, trải qua nhiều lần thay đổi về địa giới và tổ chức hành chính, Thái Nguyên không ngừng phát triển, có những đóng góp quan trọng trong lịch sử dựng nước, giữ nước và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Là địa bàn quan trọng của An toàn khu Việt Bắc, nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc, trong đó có văn hóa trà, tỉnh có nền tảng lịch sử, văn hóa phong phú để kế thừa và phát huy trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu làm rõ những dấu mốc, thành tựu, đóng góp nổi bật của tỉnh; xác định các giá trị cần ưu tiên bảo tồn, gìn giữ và trao truyền. Đồng thời đúc kết bài học về tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh của nhân dân các dân tộc, vận dụng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển địa phương.

Các đề xuất cần có luận cứ khoa học, bảo đảm tính khả thi, chú trọng chuyển hóa giá trị lịch sử, văn hóa và con người thành nguồn lực nội sinh; gắn bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống, phát triển du lịch, dịch vụ và các sản phẩm văn hóa đặc trưng, bảo đảm hài hòa giữa phát triển với gìn giữ bản sắc, bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Thị Minh Hoa phân tích mối quan hệ gắn bó giữa lịch sử, văn hóa và con người Thái Nguyên.

Đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Thị Minh Hoa phân tích mối quan hệ gắn bó giữa lịch sử, văn hóa và con người; nhấn mạnh yêu cầu làm rõ những yếu tố tạo nên sức sống, bản sắc và khả năng thích ứng của vùng đất Thái Nguyên; đặt lịch sử tỉnh trong dòng chảy lịch sử dân tộc và mối quan hệ với khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Báo cáo đề dẫn cũng gợi mở khả năng chuyển hóa các giá trị truyền thống thành lợi thế phát triển mới. Văn hóa trà được nhìn nhận trên nhiều phương diện, từ cảnh quan, tri thức sản xuất, nghệ thuật chế biến đến văn hóa thưởng trà, quan hệ cộng đồng và thương hiệu địa phương.

Các định hướng phát triển cần xuất phát từ thực tiễn, lấy con người làm trung tâm, hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đại biểu dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ quá trình hình thành, điều chỉnh địa giới và tổ chức hành chính của tỉnh; cơ hội, tiềm năng, lợi thế trong không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Các đại biểu cũng trao đổi về dấu ấn, đóng góp của Khu Gang thép Thái Nguyên; lịch sử văn hóa trà trong tiến trình phát triển, hội nhập; bài học từ thực tiễn xây dựng, phát triển tỉnh và giải pháp cho giai đoạn mới.

Hội thảo tập trung hệ thống hóa quá trình hình thành, phát triển của tỉnh; làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng, qua đó bổ sung luận cứ khoa học nhằm phát huy các giá trị này thành nguồn lực phát triển trong giai đoạn mới.

Các nội dung nghiên cứu, trao đổi tại Hội thảo là cơ sở để tiếp tục tổng hợp, phục vụ biên soạn công trình “Tỉnh Thái Nguyên 195 năm xây dựng và trưởng thành”, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống và tham mưu định hướng phát triển tỉnh trong thời gian tới.