Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Bị Nguyễn Trường Năng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai các hoạt động kỷ niệm. Ảnh: PN

Theo báo cáo tại hội nghị, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trên cơ sở tư liệu lịch sử hiện có và kết quả sưu tầm, nghiên cứu các giá trị văn hóa truyền thống, xã Quảng Bị đã xác định kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động là một trong những sự kiện trọng tâm của địa phương trong năm 2026.

UBND xã đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và 5 tiểu ban phục vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Chuỗi hoạt động kỷ niệm được triển khai từ ngày 11-8 đến hết ngày 8-11-2026, với nhiều nội dung thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Trong đó, công tác tuyên truyền, hoạt động giáo dục truyền thống được đẩy mạnh như: Hành trình về nguồn tại đình Tốt Động; Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu lịch sử Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động. Xã cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà 15 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; gắn biển công trình chào mừng tại Trường Mầm non Quảng Bị 1…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Bị Nguyễn Trường Năng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PN

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ dâng hương tại các di tích lịch sử trên địa bàn và Lễ kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động được tổ chức trang trọng tối 7-11. Buổi lễ có gần 400 đại biểu tham dự, thu hút hàng nghìn nhân dân, du khách thập phương tham dự; góp phần quảng bá rộng rãi lịch sử, văn hóa, địa danh, con người và hình ảnh quê hương Quảng Bị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Bị Nguyễn Trường Năng khẳng định, các hoạt động kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động đã cơ bản hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra. Thành công của các hoạt động không nằm ở quy mô, hay số lượng chương trình được tổ chức, mà quan trọng hơn là đã khơi dậy niềm tự hào về lịch sử quê hương, củng cố tinh thần đoàn kết, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tạo sự gắn kết trong cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến các tầng lớp nhân dân.

Nhấn mạnh lễ kỷ niệm đã khép lại nhưng việc gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử của Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động cần được thực hiện thường xuyên, đồng chí Nguyễn Trường Năng đề nghị các cơ quan, đơn vị và các thôn tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong bảo vệ di sản, giữ gìn cảnh quan, môi trường tại các di tích; chuyển niềm tự hào, khí thế và sự đồng lòng từ các hoạt động kỷ niệm thành động lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Trịnh Duy Oai trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai các hoạt động kỷ niệm. Ảnh: PN

Nhân dịp này, xã Quảng Bị khen thưởng 21 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai các hoạt động kỷ niệm.

Theo “Đại Việt sử ký toàn thư”, trận Tốt Động - Chúc Động (7-11-1426) là chiến thắng tiêu biểu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh xâm lược. Chiến thắng đã đập tan cuộc phản công lớn của quân Minh, làm thay đổi cục diện chiến trường, đưa nghĩa quân Lam Sơn giành quyền chủ động chiến lược, tạo tiền đề quan trọng cho những thắng lợi tiếp theo, đặc biệt là chiến dịch Chi Lăng - Xương Giang năm 1427, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài cho đất nước. Tầm vóc của chiến thắng đã được Nguyễn Trãi khắc ghi trong Bình Ngô đại cáo: “Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm/Tốt Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm”.