Phát huy giá trị, kinh nghiệm nghiên cứu văn hóa xứ Nghệ

Sự kiện nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của một trí thức tiêu biểu, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp sưu tầm, nghiên cứu, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa, lịch sử và văn học nghệ thuật của quê hương Hà Tĩnh nói riêng, xứ Nghệ nói chung.

Chủ trì Tọa đàm.

Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh (bút danh Vũ Hoàng, 1926 - 2017), quê tại xã Đức Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là một trong những thành viên sáng lập Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh và có công lớn trong việc xây dựng, phát triển Hội. Suốt nhiều thập kỷ, ông để lại khối lượng công trình đồ sộ về văn hóa, lịch sử địa chí, văn học dân gian, phong thổ, lễ hội xứ Nghệ cùng nhiều tác phẩm dịch thuật Hán Nôm giá trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định: Hình tượng “người đi cùng dân gian” đã khái quát trọn vẹn nhân cách và phương pháp nghiên cứu của ông. Ông đi để lắng nghe, ghi chép và khám phá trí tuệ nhân dân, từ đó chắt lọc, trao truyền lại cho thế hệ mai sau. Để phát huy hiệu quả di sản nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh để lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành chức năng, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh tập trung hệ thống hóa, xuất bản và đưa các công trình nghiên cứu của nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh đến gần hơn với công chúng; tạo điều kiện cho Nhóm Địa phương học Hà Tĩnh hoạt động chiều sâu; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lưu trữ, số hóa di sản. Chú trọng đào tạo, trao truyền kinh nghiệm cho lực lượng nghiên cứu trẻ, biến di sản văn hóa thành nguồn lực nội sinh phát triển quê hương.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa và văn nghệ sĩ đã sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết. Các tham luận tập trung phân tích sâu sắc giá trị khoa học, tính chính xác và sức sống lâu bền trong các công trình nghiên cứu địa chí, văn học dân gian của Thái Kim Đỉnh. Nhiều đồng nghiệp, học trò cũng chia sẻ những kỷ niệm xúc động, những câu chuyện chân thực về phương pháp làm việc nghiêm cẩn, đức tính khiêm nhường “coi mọi người là thầy” và tình yêu quê hương sâu nặng của ông. Qua đó, làm sáng rõ hơn tầm vóc nhân cách văn hóa Thái Kim Đỉnh, đồng thời gợi mở nhiều hướng đi mới trong việc bảo tồn di sản địa phương.

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh tái thành lập Nhóm Địa phương học Hà Tĩnh và ra mắt.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh chính thức tái thành lập Nhóm Địa phương học Hà Tĩnh. Việc khôi phục Nhóm Địa phương học với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm hiện nay như Lê Văn Tùng, Đức Ban, Hà Quảng, Võ Hồng Hải... nhằm tiếp nối truyền thống và tạo môi trường quy tụ trí tuệ, kinh nghiệm để tiếp tục khảo cứu, số hóa và quảng bá văn hóa địa phương.

Chín năm sau ngày nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh đi xa, những bước chân điền dã đã dừng lại, nhưng di sản tinh thần và phương pháp làm việc khoa học của ông vẫn tiếp tục lan tỏa, đồng hành cùng sự phát triển văn hóa xứ Nghệ hôm nay và mai sau.