Phát huy giá trị điểm hẹn tri thức mới

Với hơn 1.000 tựa sách, được luân phiên trưng bày khoảng 250 cuốn mỗi đợt, Tủ sách Hà Nội tạo điều kiện để độc giả tìm hiểu thành phố nghìn năm văn hiến qua nhiều góc nhìn. Đọc về Hà Nội giúp mỗi người dân Thủ đô hiểu hơn về nơi mình sống, nhận ra giá trị phía sau những điều quen thuộc, từ đó hình thành ý thức gìn giữ di sản và trách nhiệm với tương lai thành phố.

Như chia sẻ của nhà văn Nguyễn Trương Quý, hình dung về thành phố tương lai cần có nguồn dưỡng chất từ quá khứ, bởi Hà Nội được bồi đắp qua nhiều lớp lịch sử và sự tiếp nối của nhiều thế hệ. Tủ sách cũng mở ra cơ hội để các nhà xuất bản, tác giả và cộng đồng cùng đóng góp, làm giàu thêm nguồn tư liệu về Hà Nội.

Tuy nhiên, để Tủ sách Hà Nội thực sự trở thành điểm đến văn hóa sinh động và hấp dẫn, rất cần sự quan tâm duy trì hoạt động. Phường Cửa Nam (Hà Nội), Ban Quản lý Phố sách Hà Nội nên phối hợp với các đơn vị xuất bản, phát hành, cơ quan văn hóa tổ chức định kỳ các buổi giới thiệu sách, giao lưu với tác giả, sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách cùng những hoạt động dành riêng cho học sinh, sinh viên...

Tủ sách cũng cần được cập nhật có định hướng, bảo đảm sự đa dạng về thể loại, cách tiếp cận và phù hợp với nhiều lứa tuổi; đồng thời mở rộng nguồn sách song ngữ nhằm phục vụ du khách quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội.

Có như vậy, Tủ sách Hà Nội mới vượt ra ngoài ý nghĩa của một không gian lưu giữ sách để trở thành điểm hẹn văn hóa giàu sức sống, nơi tri thức được sẻ chia, ký ức được tiếp nối và những cách cảm nhận mới về Thủ đô được khơi mở.