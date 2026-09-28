Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh

Không gian xanh mướt trên lối vào Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: DIỄM LỆ

Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng nằm trên tuyến Quốc lộ 40B, giữa khung cảnh yên bình ở làng quê Thạnh Bình. Căn nhà là nơi cụ Huỳnh Thúc Kháng được sinh ra, lớn lên, rèn giũa trở thành một chí sĩ yêu nước với tinh thần cách mạng kiên trung.

Ngôi nhà cổ được xây dựng từ năm 1869 theo lối kiến trúc nhà ba gian hai chái, nằm trong khu vườn rộng khoảng 4.000m2. Khung nhà làm bằng gỗ mít vườn với các chi tiết chạm trổ và đã được trùng tu, tôn tạo qua nhiều giai đoạn.

Nơi đây không chỉ lưu giữ không gian kiến trúc đặc sắc của văn hóa xứ Quảng mà còn là nơi gìn giữ những tư liệu và kỷ vật gắn với cuộc đời cụ Huỳnh, để biết bao thế hệ trẻ tìm đến để thêm tự hào về một người con ưu tú của quê hương.

Anh Trần Quốc Vũ, Bí thư Đoàn xã Thạnh Bình cho biết, thời gian qua Đoàn xã đã có nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, học sinh, thanh niên trên địa bàn.

Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng có giá trị đặc biệt về giá trị kiến trúc và giá trị tinh thần để lại cho hôm nay và mai sau. Ảnh: DIỄM LỆ

Dịp này, nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, Đoàn xã tổ chức cho thế hệ trẻ và các em học sinh đến tham quan Nhà lưu niệm cụ Huỳnh, tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của cụ qua những hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại đây. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, trân quý hơn những giá trị tinh thần của cụ Huỳnh để lại cho thế hệ hôm nay.

Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng đã được xếp hạng Di tích Quốc gia, được Trung ương, địa phương quan tâm đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị.

Giá trị đặc biệt của Nhà lưu niệm cụ Huỳnh trước hết nằm ở tính chân thực của không gian lịch sử. Đây không phải là một công trình tưởng niệm được tạo dựng hoàn toàn về sau, mà là không gian sinh sống của gia đình gắn với quê hương và tuổi trẻ của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Nếp nhà, khu vườn, gian thờ, những kỷ vật và tư liệu được lưu giữ tạo nên một cầu nối trực tiếp giữa người hôm nay với con người lịch sử. Khi lịch sử hiện diện bằng không gian cụ thể, người tham quan có thể cảm nhận câu chuyện về nhân vật sâu sắc hơn so với việc chỉ tiếp nhận qua sách vở.

Đoàn viên thanh niên và học sinh xã Thạnh Bình tham quan, tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng trong khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh. Ảnh: DIỄM LỆ

Ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình cho biết: “Nhà lưu niệm cụ Huỳnh là một công trình có giá trị đặc biệt cả về kiến trúc, tinh thần, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đây là “địa chỉ đỏ” được gìn giữ qua bao biến thiên của lịch sử. Cùng với sự trợ lực của Trung ương, thành phố, xã Thạnh Bình sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị của di tích, làm sao để Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng trở thành điểm đến mang giá trị đặc biệt đối với mỗi người con trên quê hương Thạnh Bình, cũng như mỗi con người trên khắp cả nước khi đến nơi đây”.

Thông qua việc phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, cùng với những hiện vật gắn với thân thế và cuộc đời cụ Huỳnh, giá trị tinh thần là di sản cụ Huỳnh để lại sẽ trường tồn cùng thời gian, giáo dục cho thế hệ sau về tinh thần hiếu học, lòng yêu nước và chí khí quật cường của một chí sĩ cách mạng đương thời.