Chủ trì điều hành buổi tọa đàm.

Sáng 21/11, UBND xã Nghi Xuân phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học: “Giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi". Đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, các nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh cùng dự.

Di tích khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi được Viện Khảo cổ học Việt Nam phát hiện lần đầu vào năm 1974, nằm trên khu đất rộng sát chân núi Hồng Lĩnh, thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh nay là xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Qua các đợt khai quật khảo cổ, nơi đây đã phát lộ nhiều dấu tích cư trú, mộ táng cùng hệ thống hiện vật phong phú như đồ gốm, công cụ lao động, đồ trang sức và các vật dụng sinh hoạt cổ.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Các nhà nghiên cứu đã khẳng định: Phôi Phối - Bãi Cọi không chỉ là một quần thể mộ táng độc đáo, mà còn là “điểm hẹn” giao thoa, hội tụ của hai nền văn hóa lớn là văn hóa Đông Sơn và văn hóa Sa Huỳnh.

Ông Bùi Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân phát biểu tại tọa đàm.

Đây là di tích khảo cổ học hiếm có trong hệ thống di tích khảo cổ học Việt Nam, ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa và lịch sử cần được nghiên cứu, tìm hiểu. Năm 2013, di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bình - Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trình bày tham luận: “Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với chương trình với chương trình hợp tác nghiên cứu và phát huy giá trị di tích ﻿Phôi Phối - Bãi Cọi”.

Các tham luận và ý kiến thảo luận đã tập trung làm rõ quá trình phát hiện, các cuộc khai quật khảo cổ tại di tích và đánh giá về vai trò, vị trí của di tích Phôi Phối - Bãi Cọi trong dòng chảy lịch sử Việt Nam.

Ông Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phát biểu tại tọa đàm.

Trên cơ sở đó, các đại biểu định hướng một số giải pháp giúp địa phương đề xuất xây dựng dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị gắn với sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương nhằm phát triển du lịch về nguồn, du lịch văn hóa tâm linh.