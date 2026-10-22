Phát huy giá trị Di tích Địa điểm chiến thắng Đồng Xoài

Theo đó, phường Bình Phước tập trung rà soát hiện trạng di tích, kiểm tra cơ sở vật chất, cảnh quan, môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho khách tham quan. Công tác tuyên truyền, giới thiệu giá trị lịch sử của di tích trên các phương tiện truyền thông; bảo quản tư liệu, hình ảnh, hiện vật lịch sử cũng được phường chú trọng. Đáng chú ý, địa phương đặt ra nhiệm vụ từng bước số hóa tư liệu, hình ảnh, hiện vật và thông tin về di tích; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu, mã QR, thuyết minh số, video và các sản phẩm truyền thông phục vụ người dân, du khách. Kế hoạch được triển khai theo 3 giai đoạn, từ tháng 10-2026 đến tháng 8-2027 và những năm tiếp theo.

Hiện phường Bình Phước đã xây dựng 1 video clip giới thiệu di tích; 8 video clip quảng bá hình ảnh con người, sự kiện và điểm đến của địa phương, giới thiệu trên các nền tảng số.