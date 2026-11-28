Sáng 28/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khai trương chỉnh lý trưng bày tại Nhà trưng bày Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển và Lễ dâng hương kỷ niệm tròn 62 năm ngày Bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của Tàu Không số vào bến (28/11/1964 - 28/11/2026).

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo địa phương cùng các đại biểu, nhân chứng lịch sử, học sinh, sinh viên và người dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tri ân các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ đoàn Tàu Không số, lực lượng bảo vệ bến, dân công và quân dân địa phương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhân chứng lịch sử và đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương không gian trưng bày mới tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Cách đây 62 năm, vào ngày 28/11/1964, chuyến Tàu Không số đầu tiên (Tàu 41 do Thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh chỉ huy) đã mưu trí, dũng cảm vượt qua sóng to, gió lớn và vòng vây phong tỏa gắt gao của địch để cập Bến Vũng Rô an toàn. Từ dấu mốc mở đường ấy đến tháng 2/1965, Bến Vũng Rô trở thành một trong những điểm tiếp nhận vũ khí, hàng hóa chiến lược đặc biệt quan trọng trên tuyến vận tải quân sự huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển, đón tổng cộng 4 chuyến Tàu Không số (gồm 3 chuyến của Tàu 41 và chuyến thứ tư của Tàu 143) với khoảng 200 tấn vũ khí, đạn dược từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho chiến trường Khu 5 và Tây Nguyên.

Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu, nhân chứng lịch sử thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng liệt sĩ Tàu Không số nhân kỷ niệm 62 năm Bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên (28/11/1964 - 28/11/2026).

Mỗi chuyến Tàu Không số cập Bến Vũng Rô thành công là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh kiên cường cùng sự hiệp đồng tác chiến bí mật, nhịp nhàng và bền bỉ giữa những người lính biển quả cảm với lực lượng bảo vệ bến, dân công và nhân dân địa phương.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa tri ân và tiếp nhận những kỷ vật lịch sử quý giá do Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng Tàu Không số trao tặng.

Điểm nhấn ấn tượng trong đợt chỉnh lý trưng bày lần này là việc khảo sát, ghi hình trực quan dấu tích Tàu 143 đang nằm dưới lòng biển Vũng Rô. Nhờ đó, du khách và công chúng khi đến tham quan không chỉ được tiếp cận hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật được bài trí khoa học, sinh động mà còn được tận mắt quan sát những chứng tích lịch sử còn hiện hữu sau hơn sáu thập kỷ. Dịp này, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng Tàu Không số đã trân trọng trao tặng Ban Quản lý Di tích nhiều kỷ vật quý giá gắn liền với những hải trình sinh tử năm xưa, góp phần làm phong phú thêm kho tàng hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu và giáo dục truyền thống.

Các đại biểu tham quan, nghe thuyết minh về hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật mới được chỉnh lý tại Nhà trưng bày.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhấn mạnh, không gian trưng bày sau chỉnh lý sẽ tiếp tục đánh thức ký ức hào hùng về Đường Hồ Chí Minh trên biển và Bến Vũng Rô thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật sống động. Đây không chỉ là nhịp cầu giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, thấu hiểu tầm vóc của một chiến công huyền thoại, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ di sản cha ông.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm bảo tồn bền vững giá trị di tích, đẩy mạnh sưu tầm tư liệu quý và hiện đại hóa công tác trưng bày, thuyết minh.

Việc gắn kết hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa - lịch sử, Vũng Rô sẽ tạo dựng được bản sắc riêng có, nâng cao sức hấp dẫn cho điểm đến và mở ra không gian, dư địa mới để thu hút các nguồn lực đầu tư chiến lược vào du lịch địa phương.