Các phần trình diễn văn hóa truyền thống tại sự kiện. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Lạng Sơn với truyền thống lịch sử, cách mạng, là nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc; là nơi có hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội, dân ca, dân vũ, phong tục và tri thức dân gian đặc trưng. Đây là tài sản vô cùng quý báu, đã được các thế hệ đi trước sáng tạo, gìn giữ và trao truyền; đồng thời là nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Lạng Sơn.

Từ thực tiễn đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm chính trị đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; tạo định hướng, để các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân cùng chung tay thực hiện.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn dự sự kiện. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Sau 10 năm triển khai, nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội được nâng lên; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đổi mới; các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện huy động nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Cùng với đó, công tác kiểm kê, nghiên cứu, lập hồ sơ, bảo vệ và tu bổ di tích đã có những chuyển biến rõ nét.

Phần biểu diễn sư tử mèo tại hội nghị. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Bá Mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn khẳng định, trong bối cảnh thực hiện Luật Di sản văn hóa năm 2024 và các chủ trương mới về phát triển văn hóa, du lịch và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản đặt ra yêu cầu ngày càng cao.

Đồng chí Lưu Bá Mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Bảo tồn không chỉ là gìn giữ những giá trị đã có, mà còn phải tạo điều kiện, để di sản tiếp tục sống trong cộng đồng và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế, xã hội bền vững của tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tham luận tại hội nghị. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Dịp này, 4 tập thể, 6 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Các cá nhân đạt thành tích. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)